



Среди 329 кандидатов есть как лица, так и организации. Норвежский Нобелевский комитет называет только общую цифру выдвинутых, но не разглашает ни список, ни шорт-лист. Норвежский порядок отбора исключает любые инсайды и лоббирование. Полные списки публикуются, но только через 50 лет, когда становятся историей.





Решение принимает комитет, составленный из пяти человек, выбранных норвежскими парламентариями. Они традиционно представляют различные политические силы: правых, левых и центристов.





Конечно, Нобелевская премия мира — не та тема, которую легко предвидят букмекерам. Тем не менее ставки на сайтах отражают представления людей о том, что и кто сейчас в трендах.





На данный момент абсолютным фаворитом считается Всемирная организация здравоохранения за ее роль в борьбе с пандемией ковида. Или, возможно, более узко — COVAX, программа поставок вакцин от коронавируса небогатым странам.





На втором месте в списке фаворитов идет заключенный российский антикоррупционный блогер Алексей Навальный.





Среди фаворитов называют также экологическую активистку Грету Тунберг и Джасинду Ардерн, премьер-министра Новой Зеландии — страны, которая наиболее успешно прошла пандемию.





Светлана Тихановская находится в низу списка. Ее не считают фавориткой.





Впрочем, списки букмекеров на Нобель мира всегда немного смешны. В них фигурируют и лица, которые на слуху, но шансов на премию не имеют никаких � среди таких, к примеру, Дональд Трамп, Владимир Путин и Эмманюэль Макрон.





В 2012 году в шорт-лист претендентов на Нобеля входил белорусский правозащитник Алесь Беляцкий. Тогда он был заключен под стражу — формально обвинен в неуплате налогов, но фактически за свою помощь репрессированным в Беларуси. В этом году Беляцкий арестован заново, вместе с коллегами по правозащитному центру «Весна».





В 2020 году лауреатом премии стала продовольственная программа ООН — за ее роль в ликвидации голода в бедных странах.





Будет необычно, если два года подряд премию будут получать программы ООН. Впрочем, ВОЗ, при всем уважении к ней, попадала и под критику за медленность в своей реакции на пандемию ковида.





В 2019 году, последним перед пандемией, Нобеля получил президент Эфиопии Абий Ахмед Али — за мирное разрешение конфликта с Эритреей, который десятилетиями забирал жизни с двух сторон.





Лауреата Нобелевской премии мира объявляют в пятницу первой полной недели октября — в этом году это 8 октября. Но решение комитет принимает до конца сентября.



