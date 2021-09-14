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Виктора Бабарико перевели на новую работу в колонии - условия резко ухудшились

Весь август Виктор Бабарико по шесть дней в неделю работал истопником в пекарне новополоцкой колонии, сообщает его пресс-служба


За это время он заработал 6 рублей 41 копейку (а после всех удержаний получил в итоге 1 рубль 60 копеек).

На прошлой неделе Виктор Бабарико даже прошел аттестацию по этой специальности. Но на следующий же день его перевели на новую "должность" — укладчик хлебобулочных изделий.

Вряд ли можно считать это «карьерным ростом» — условия труда резко ухудшились:

— он постоянно должен находиться в пекарне, где температура даже с выключенными печами превышает 30 градусов;

— помещение практически не вентилируется;

— окна открывать не разрешается (хотя еще недавно — до перевода туда Виктора Дмитриевича — было можно).

Адвокаты намерены обращаться в компетентные органы для проверки условий труда в пекарне.
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