



За это время он заработал 6 рублей 41 копейку (а после всех удержаний получил в итоге 1 рубль 60 копеек).





На прошлой неделе Виктор Бабарико даже прошел аттестацию по этой специальности. Но на следующий же день его перевели на новую "должность" — укладчик хлебобулочных изделий.





Вряд ли можно считать это «карьерным ростом» — условия труда резко ухудшились:





— он постоянно должен находиться в пекарне, где температура даже с выключенными печами превышает 30 градусов;





— помещение практически не вентилируется;





— окна открывать не разрешается (хотя еще недавно — до перевода туда Виктора Дмитриевича — было можно).





Адвокаты намерены обращаться в компетентные органы для проверки условий труда в пекарне.



