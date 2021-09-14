Девальвация государственных наград



Лукашенко снова раздавал награды. На этот раз фамилии орденоносцев не скрывали. Но сегодняшнее событие очень ярко показало, как девальвировались сегодня в Беларуси государственные награды.





Лукашенко не скрывал, что награждаются люди не за талант или успехи в работе, а за политическую лояльность.





"Для артистов, журналистов, других творческих профессий, художников, скульпторов год был непростой, - заявил он. - Они были на виду, а те, кто не был на виду, стали видимыми благодаря тому, что целый шквал нападений обрушился на них. Выдержали"





То есть они ничем не отличились, но награждаются за то, что выдержали давление общества и поддержали существующий режим. Как, например, Ольга Нефедова, назначенная руководителем Купаловского театра после ухода оттуда большинства артистов, или Руслан Алехно, который снялся в клипе «Любимую не отдают».





Говоря о последнем Лукашенко признал: "таких, как Руслан, к сожалению, немного" Это очень важное признание.





То есть награды раздают узкой группе ”своих". Тех, кто не поддержал его, Лукашенко назвал "предателями".





Таким образом, власть, опирающаяся на меньшинство (что признал сам Лукашенко), от имени меньшинства, раздает награды этому меньшинству. Это просто классическая иллюстрация, как государство сократилось, редуцировалось до режима.





Остается вопрос, почему награды все еще называются ”государственными"?