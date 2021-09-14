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Новую Зеландию могут переименовать в Аотеароа

В Новой Зеландии партия маори — представляющая интересы коренных народов страны, — подала петицию о переименовании государства в Аотеароа.


Как пишет The Guardian, так звучит название страны на языке коренных жителей.

«Аотеароа — это имя, которое объединит нашу страну, а не разделит ее. Другие пытаются использовать это как средство разделения, но это всеобъемлющий инструмент, в котором наши предки дали согласие на то, чтобы мы все жили на этой земле вместе. Новая Зеландия — это голландское имя. Однако даже голландцы изменили свое имя — с Голландии на Нидерланды», — говорится в сообщении партии.

Согласно петиции, в стране необходимо определить и официально восстановить старые названия всех населенных пунктов на языке маори, завершив этот процесс к 2026 году переименованием страны. При этом сам язык коренных народов уже получил официальный статус по решению новозеландского парламента.

К слову, партия маори не единственная политическая сила в стране, которая выступает за возвращение названия Аотеароа для Новой Зеландии. 

Так, лидер Национальной партии Джудит Коллинз призывала провести референдум по этому вопросу, а глава либертарианской партии «ACT» Дэвид Сеймур обвинял маори в попытке запретить людям называть свою страну Новой Зеландией.
Источник: gazeta.ru
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