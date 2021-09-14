Награда за верность: Лукашенко вручил Шейману высший орден Беларуси
Лукашенко во вторник, 14 сентября, раздавал госнаграды
недавно Шейман несмотря на отставку встречался с Лукашенко - уйдя на "пенсию" он вдруг сбил усы
Среди прочих отметился и отставной управделами Виктор Шейман. Он был награжден Орденом Отечества I степени.
На протяжении восьми лет Виктор Шейман возглавлял управление делами президента Беларуси - с 2013 года по 2021, а также отвечал за развитие отношений со странами Африки и Латинской Америки.
Лукашенко отправил Шеймана в отставку 11 июня 2021 года по его просьбе.
Орден Отечества I степени можно получить за отличные достижения в производственной, научно-исследовательской, социально-культурной, общественной, благотворительной и иных сферах деятельности, направленных на повышение благосостояния людей и укрепление могущества страны.
В числе самых известных обладателей ордена гребчиха Екатерина Карстен, бывший генеральный директор Агрокомбината «Заря» Могилёвского района Леонид Моисеев, тренер по фристайлу Николай Казеко и генеральный директор ОАО «Пеленг» Владимир Покрышкин.
Источник: KP.BY
18:44 14/09/2021
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