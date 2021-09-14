недавно Шейман несмотря на отставку встречался с Лукашенко - уйдя на "пенсию" он вдруг сбил усы





Среди прочих отметился и отставной управделами Виктор Шейман. Он был награжден Орденом Отечества I степени.





На протяжении восьми лет Виктор Шейман возглавлял управление делами президента Беларуси - с 2013 года по 2021, а также отвечал за развитие отношений со странами Африки и Латинской Америки.





Лукашенко отправил Шеймана в отставку 11 июня 2021 года по его просьбе.





Орден Отечества I степени можно получить за отличные достижения в производственной, научно-исследовательской, социально-культурной, общественной, благотворительной и иных сферах деятельности, направленных на повышение благосостояния людей и укрепление могущества страны.





В числе самых известных обладателей ордена гребчиха Екатерина Карстен, бывший генеральный директор Агрокомбината «Заря» Могилёвского района Леонид Моисеев, тренер по фристайлу Николай Казеко и генеральный директор ОАО «Пеленг» Владимир Покрышкин.



