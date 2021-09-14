Киев вложил недостаточно средств в укрепление границ Украины, которые остаются уязвимыми. Об этом в опубликованном во вторник интервью британской газете The Independent заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.





"Говоря откровенно, сейчас мы сталкиваемся с проблемой из-за того, что недостаточно инвестировали в укрепление границы. Теперь мы видим, что она абсолютно уязвима для групп диверсантов, а также для мигрантов, которых может решить послать к нам Лукашенко", - сказал Кулеба, выразив беспокойство по поводу укрепления связей между Минском и Москвой.





Ранее Киев также выражал опасения по поводу того, что в Украину из Беларуси могут устремиться мигранты из стран Ближнего Востока и Африки. Такая проблема наблюдается на польско-белорусской и литовско-белорусской границах. На последней с начала года были задержаны более 4 тыс. нелегалов - в 50 раз больше, чем за весь 2020 год.





В конце мая Лукашенко заявил, что Беларусь служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в Европу, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать. После этого вначале в Литву, а потом и в Польшу хлынул поток нелегалов.























