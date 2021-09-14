+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Интеграция Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Глава МИД Украины: Лукашенко может послать мигрантов к нам

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что границы страны недостаточно защищены

Киев вложил недостаточно средств в укрепление границ Украины, которые остаются уязвимыми. Об этом в опубликованном во вторник интервью британской газете The Independent заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

"Говоря откровенно, сейчас мы сталкиваемся с проблемой из-за того, что недостаточно инвестировали в укрепление границы. Теперь мы видим, что она абсолютно уязвима для групп диверсантов, а также для мигрантов, которых может решить послать к нам Лукашенко", - сказал Кулеба, выразив беспокойство по поводу укрепления связей между Минском и Москвой.

Ранее Киев также выражал опасения по поводу того, что в Украину из Беларуси могут устремиться мигранты из стран Ближнего Востока и Африки. Такая проблема наблюдается на польско-белорусской и литовско-белорусской границах. На последней с начала года были задержаны более 4 тыс. нелегалов - в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. 

В конце мая Лукашенко заявил, что Беларусь служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в Европу, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать. После этого вначале в Литву, а потом и в Польшу хлынул поток нелегалов.
Источник: tass.ru
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]