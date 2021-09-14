



"На самом деле наблюдателями на эти муниципальные выборы едут два сотрудника аппарата комиссии. Информация не достоверная, она не соответствует действительности. Лидия Михайловна никуда не едет и даже не планировала", - сообщили агентству " Интерфакс-Запад " в Центризбиркоме во вторник.





Там предположили, что недостоверная информация появилась "из-за умышленной или нечаянной интерпретации сведений, которые были размещены на сайте ЦИК Грузии".





В белорусском Центризбиркоме также обратили внимание, что аккредитация прошла почти три недели назад и что практика взаимного направления представителей ЦИК на выборы друг к другу является обычным делом.





Ранее грузинские СМИ сообщили, что Ермошина будет независимым наблюдателем на муниципальных выборах в Грузии.





Выборы в Грузии пройдут 2 октября.