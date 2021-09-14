По иронии судьбы его предшественник Вацлав Клаус сейчас проходит лечение в том же учреждении.





Об этом сообщило издание CZC. Земан много лет страдает недугом невропатии ног, а также регулярно обследовался у врачей в связи с хроническим диабетом.





С апреля 2021 года чешский президент пересел в инвалидную коляску. Сейчас медики не спешат оглашать его диагноз, поскольку политику требуется тщательное обследование.





Что касается Вацлава Клауса, то в медучреждении он оказался в минувшие выходные в связи с сильным скачком давления.





"Президент Клаус плохо себя чувствовал в выходные дни, поэтому он прошел обследование, в ходе которого у него было обнаружено высокое кровяное давление", – указали в клинике, где оказались оба руководителя Чехии



