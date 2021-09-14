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Президент Чехии попал в больницу: там же сейчас и его предшественник на посту

76-летний глава Чехии Милош Земан срочно госпитализирован в Центральный военный госпиталь Праги в связи с резким ухудшением самочувствия.

По иронии судьбы его предшественник Вацлав Клаус сейчас проходит лечение в том же учреждении.

Об этом сообщило издание CZC. Земан много лет страдает недугом невропатии ног, а также регулярно обследовался у врачей в связи с хроническим диабетом.

С апреля 2021 года чешский президент пересел в инвалидную коляску. Сейчас медики не спешат оглашать его диагноз, поскольку политику требуется тщательное обследование.

Что касается Вацлава Клауса, то в медучреждении он оказался в минувшие выходные в связи с сильным скачком давления.

"Президент Клаус плохо себя чувствовал в выходные дни, поэтому он прошел обследование, в ходе которого у него было обнаружено высокое кровяное давление", – указали в клинике, где оказались оба руководителя Чехии

Как сообщал OBOZREVATEL, Милош Земан нередко подвергался острой критике среди своего народа по причине личной дружбы с российским коллегой Владимиром Путиным, что нередко сказывается на проведении государственных реформ.
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