– На учениях «Запад-2021» Лукашенко сказал, что нужно закрыть 1200 км границы с Украиной и там будут к месту зенитные ракетные комплексы С-400. Как оценивать это заявление? Лукашенко вступает в военный союз с Россией против Украины? Зеленский как раз сказал, что не исключает полномасштабной войны с РФ.





– Заявления Лукашенко по Украине направлены прежде всего на внутреннего потребителя. Давайте вспомним его высказывания о «полностью закрытой границе», «мышь не проскочит» и т.д.





Вторая причина (с учетом фактической войны между Украиной и Россией) – попытка поиграть на российском направлении, показать, что «я свой». К этому прикладывается давняя мечта Лукашенко заполучить комплексы С-400. А для этого нужно объяснить, зачем он Беларуси, попутно торгуясь с РФ по цене.





Третья возможная причина – поднять ставки перед вероятным диалогом с западными странами, который начнется, скорее всего, уже в 2022 году.





Но реальность расходится с тем, что говорит Лукашенко. Недавно на Belarus Security Blog был хороший материал о том, может ли Россия произвести для Беларуси комплексы С-400.





Так вот с учетом контрактов на поставки в Турцию и Индию и хорошей цены за них, предприятие «Алмаз-Антей» до 2024 года просто не будет иметь свободных мощностей для удовлетворения заказа Беларуси.





Максимум, на что может надеяться Минск: если Россия подпишет предварительный контракт с Индией, начнется создание комплексов для ее армии, но индусы откажутся от них в последний момент. Такое уже бывало в прошлом.





Но опять-таки подобное возможно не раньше 2023 года.





Так что в данном случае высказывание Лукашенко по С-400 – сотрясение воздуха.





– Как вы в целом можете охарактеризовать позицию Киева по отношению к Минску?





– Украина не признает результаты президентских выборов в Беларуси 2020 года, поддерживает желание белорусов получить больше демократии, но при этом Киев понимает важность экономического сотрудничества и опасность сползания Беларуси в объятия России.





По состоянию на сегодня в Киеве, к сожалению, не определились с контурами долговременной политики с точки зрения украинских интересов. Скорее, идет реагирование на события в Беларуси и просьбы европейских партнеров.





– Лукашенко говорил, что если он перейдет границу, за него будет 90% украинцев. Но по данным последнего соцопроса только 36% опрошенных доверяют главе Беларуси. Почему падает его рейтинг в Украине?





– Киев де-факто находится в режиме дипломатической, политической, информационной войны с Минском – при сохранении экономического сотрудничества. И если такая позиция сохраняется уже год, было бы странно, если бы это не сказалось на настроениях украинцев, на результатах социологических опросов.





Украинское общество довольно эмоционально реагирует на некоторые заявления и события. Возьмем совместные белорусско-российские учения – в некоторых СМИ нагнетается истерия: что российские танки сейчас чуть ли не поедут с севера на Украину.





Заявит Лукашенко что-то совершенно другое (скажем, Путин – не хороший человек, давайте дружить с Украиной), начнется обратный процесс: он станет хорошим для украинцев.





– Почему вы считаете, что диалог белорусских властей с Западом возможен не раньше следующего года?





– Для Лукашенко и его окружения пойти на какие-то уступки сейчас означает проявить слабость. В авторитарной стране, где идет мобилизация авторитарной вертикали и руководитель проявляет слабость, его могут сбросить свои же. Лукашенко этого панически боится.





Кроме того, с финансовой точки зрения режиму сейчас везет. Имею в виду чрезвычайно благоприятные условия на внешних рынках, деньги МВФ, другие факторы. Ситуация с выплатами внешних долгов до весны следующего года будет стабильной.





Соответственно зачем дергаться, если можно выдержать паузу?





Привести к изменению ситуации сейчас может или смена позиции западных стран, или изменение внутриполитической ситуации. В последнем случае единственное, что может способствовать этому – кампания по референдуму.





После изменения Конституции Лукашенко может выйти с результатами референдума и сказать: мы немножечко продемократизировали Беларусь, давайте общаться.





Теперь о позиции западных стран. Они ввели санкции, ситуация с правами человека в Беларуси ухудшилась. Какой смысл входить в диалог? Так они продемонстрируют непоследовательность собственной политики.





Но, повторюсь, после референдума по изменению Конституции, то есть ближе к весне 2022 года, из Минска может поступить сигнал: мы готовы разговаривать.