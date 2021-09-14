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Тышкевич: Лукашенко панически боится быть свергнутым своим же окружением

Диалог Беларуси с Западом может начаться ближе к весне 2022 года, заявил «Белорусскому партизану» аналитик Украинского института будущего Игорь Тышкевич.

Тышкевич: Лукашенко панически боится быть свергнутым своим же окружением
– На учениях «Запад-2021» Лукашенко сказал, что нужно закрыть 1200 км границы с Украиной и там будут к месту зенитные ракетные комплексы С-400. Как оценивать это заявление? Лукашенко вступает в военный союз с Россией против Украины? Зеленский как раз сказал, что не исключает полномасштабной войны с РФ.

– Заявления Лукашенко по Украине направлены прежде всего на внутреннего потребителя. Давайте вспомним его высказывания о «полностью закрытой границе», «мышь не проскочит» и т.д. 

Вторая причина (с учетом фактической войны между Украиной и Россией) – попытка поиграть на российском направлении, показать, что «я свой». К этому прикладывается давняя мечта Лукашенко заполучить комплексы С-400. А для этого нужно объяснить, зачем он Беларуси, попутно торгуясь с РФ по цене.

Третья возможная причина – поднять ставки перед вероятным диалогом с западными странами, который начнется, скорее всего, уже в 2022 году.

Но реальность расходится с тем, что говорит Лукашенко. Недавно на Belarus Security Blog был хороший материал о том, может ли Россия произвести для Беларуси комплексы С-400. 

Так вот с учетом контрактов на поставки в Турцию и Индию и хорошей цены за них, предприятие «Алмаз-Антей» до 2024 года просто не будет иметь свободных мощностей для удовлетворения заказа Беларуси.

Максимум, на что может надеяться Минск: если Россия подпишет предварительный контракт с Индией, начнется создание комплексов для ее армии, но индусы откажутся от них в последний момент. Такое уже бывало в прошлом. 

Но опять-таки подобное возможно не раньше 2023 года.

Так что в данном случае высказывание Лукашенко по С-400 – сотрясение воздуха.

– Как вы в целом можете охарактеризовать позицию Киева по отношению к Минску?

– Украина не признает результаты президентских выборов в Беларуси 2020 года, поддерживает желание белорусов получить больше демократии, но при этом Киев понимает важность экономического сотрудничества и опасность сползания Беларуси в объятия России.

По состоянию на сегодня в Киеве, к сожалению, не определились с контурами долговременной политики с точки зрения украинских интересов. Скорее, идет реагирование на события в Беларуси и просьбы европейских партнеров.

– Лукашенко говорил, что если он перейдет границу, за него будет 90% украинцев. Но по данным последнего соцопроса только 36% опрошенных доверяют главе Беларуси. Почему падает его рейтинг в Украине?

– Киев де-факто находится в режиме дипломатической, политической, информационной войны с Минском – при сохранении экономического сотрудничества. И если такая позиция сохраняется уже год, было бы странно, если бы это не сказалось на настроениях украинцев, на результатах социологических опросов.

Украинское общество довольно эмоционально реагирует на некоторые заявления и события. Возьмем совместные белорусско-российские учения – в некоторых СМИ нагнетается истерия: что российские танки сейчас чуть ли не поедут с севера на Украину.

Заявит Лукашенко что-то совершенно другое (скажем, Путин – не хороший человек, давайте дружить с Украиной), начнется обратный процесс: он станет хорошим для украинцев.  

– Почему вы считаете, что диалог белорусских властей с Западом возможен не раньше следующего года?

– Для Лукашенко и его окружения пойти на какие-то уступки сейчас означает проявить слабость. В авторитарной стране, где идет мобилизация авторитарной вертикали и руководитель проявляет слабость, его могут сбросить свои же. Лукашенко этого панически боится.

Кроме того, с финансовой точки зрения режиму сейчас везет. Имею в виду чрезвычайно благоприятные условия на внешних рынках, деньги МВФ, другие факторы. Ситуация с выплатами внешних долгов до весны следующего года будет стабильной.

Соответственно зачем дергаться, если можно выдержать паузу?  

Привести к изменению ситуации сейчас может или смена позиции западных стран, или изменение внутриполитической ситуации. В последнем случае единственное, что может способствовать этому – кампания по референдуму. 

После изменения Конституции Лукашенко может выйти с результатами референдума и сказать: мы немножечко продемократизировали Беларусь, давайте общаться. 

Теперь о позиции западных стран. Они ввели санкции, ситуация с правами человека в Беларуси ухудшилась. Какой смысл входить в диалог? Так они продемонстрируют непоследовательность собственной политики. 

Но, повторюсь, после референдума по изменению Конституции, то есть ближе к весне 2022 года, из Минска может поступить сигнал: мы готовы разговаривать.
«Белорусский партизан»
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