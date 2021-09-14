Перед этой новостью провластный телеграмм-канал "Пул первого" опубликовал фото теперь уже бывшего председателя Белорусской федерации хоккея. "Пул первого" посоветовал обратить внимание на парламентский значок на лацкане пиджака Баскова, но « Наша Нива » обратила внимание на другой аксессуар.





На руке молодого чиновника - элитные швейцарские часы Ulysse Nardin. Их стоимость от 11500 до 12500 долларов.





Это 20 средних белорусских зарплат (если брать официальную цифру в 1471 рубль - на самом деле значительно больше).





За эти деньги можно купить двухкомнатную квартиру в Наровле или Кричеве либо однушку в Мозыре или Светлогорске. И еще немного денег останется.





В 2020 году Басков (тогда гендиректор ХК «Динамо Минск») говорил, что хоккеем зарабатывает не более 1000 долларов в месяц.





Но на нехватку денег функционер никогда не жаловался. Весной 2020 он купил шикарный дом в Ждановичах — раньше за здание в английском стиле просили более миллиона долларов, но официально Басков купил дом менее чем за $400 тысяч. Дом записан на жену Дмитрия.





Кроме того, Басков соучредитель компании застройщика «Давинстройинвест», имеет доли в компаниях, занимающихся прокладкой инженерных сетей, оптовыми закупками телефонии и "аксессуаров для ИТ".





Также Басков имеет 15% акций компании «АйПауэр» (ныне «аккумуляторный альянс»), которой принадлежит скандально известный аккумуляторный завод в Бресте.