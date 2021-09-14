Обратите внимание: сколько стоят часы новоявленного "сенатора" Дмитрия Баскова
Сегодня Лукашенко назначил сенатором Дмитрия Баскова.
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Перед этой новостью провластный телеграмм-канал "Пул первого" опубликовал фото теперь уже бывшего председателя Белорусской федерации хоккея. "Пул первого" посоветовал обратить внимание на парламентский значок на лацкане пиджака Баскова, но «Наша Нива» обратила внимание на другой аксессуар.
На руке молодого чиновника - элитные швейцарские часы Ulysse Nardin. Их стоимость от 11500 до 12500 долларов.
Это 20 средних белорусских зарплат (если брать официальную цифру в 1471 рубль - на самом деле значительно больше).
За эти деньги можно купить двухкомнатную квартиру в Наровле или Кричеве либо однушку в Мозыре или Светлогорске. И еще немного денег останется.
В 2020 году Басков (тогда гендиректор ХК «Динамо Минск») говорил, что хоккеем зарабатывает не более 1000 долларов в месяц.
Но на нехватку денег функционер никогда не жаловался. Весной 2020 он купил шикарный дом в Ждановичах — раньше за здание в английском стиле просили более миллиона долларов, но официально Басков купил дом менее чем за $400 тысяч. Дом записан на жену Дмитрия.
Кроме того, Басков соучредитель компании застройщика «Давинстройинвест», имеет доли в компаниях, занимающихся прокладкой инженерных сетей, оптовыми закупками телефонии и "аксессуаров для ИТ".
Также Басков имеет 15% акций компании «АйПауэр» (ныне «аккумуляторный альянс»), которой принадлежит скандально известный аккумуляторный завод в Бресте.
14:17 14/09/2021
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