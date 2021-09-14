Из приказа за подписью первого заместителя министра Андрея Кунцевича следует, что нарушением признаны три гиперссылки на ресурсы телеканала Белсат. Напомним, что ранее Железнодорожным судом Гомеля сайт и соцсети Белсата были признаны экстремистскими. Запрещен даже логотип телеканала.



