Блокировка сайта «Белорусский партизан» официально подтверждена
Сайт «Белорусский партизан» получил уведомление от Министерства информации о причинах блокировки интернет-ресурса.
Из приказа за подписью первого заместителя министра Андрея Кунцевича следует, что нарушением признаны три гиперссылки на ресурсы телеканала Белсат. Напомним, что ранее Железнодорожным судом Гомеля сайт и соцсети Белсата были признаны экстремистскими. Запрещен даже логотип телеканала.
14:08 14/09/2021
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