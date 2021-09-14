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Блокировка сайта «Белорусский партизан» официально подтверждена

Сайт «Белорусский партизан» получил уведомление от Министерства информации о причинах блокировки интернет-ресурса.

Из приказа за подписью первого заместителя министра Андрея Кунцевича следует, что нарушением признаны три гиперссылки на ресурсы телеканала Белсат. Напомним, что  ранее Железнодорожным судом Гомеля сайт и соцсети Белсата были признаны экстремистскими. Запрещен даже логотип телеканала. 

 
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