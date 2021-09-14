Хоккеист Дмитрий Басков стал сенатором по решению Лукашенко
Экс-председатель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков назначен членом Совета Республики Национального собрания.
Дмитрий Басков / sb.by
Такое решение принял Александр Лукашено — Басков направлен в сенат по его квоте, сообщает пресс-служба Лукашенко.
Свое решение Лукашенко обосновал так: "Человек он способный, это я знаю. Я его направляю туда не только потому, что это патриот, преданный стране человек (таких мы не обижаем и не бросаем, это всем понятно), но я его хочу видеть там еще как человека способного. Он умный, грамотный".
Басков не был включен в совет директоров Континентальной хоккейной лиги на сезон 2021/2022.
Также был дисквалифицирован на 5 лет по решению Международной федерации хоккея. Он отстранен от всех видов хоккейной деятельности и на национальном, и на международном уровне.
10 сентября он ушел из Федерации хоккея Беларуси.
В настоящее время Басков остается председателем наблюдательного совета "Динамо-Минск" и тренером хоккейной команды Лукашенко.
13:59 14/09/2021
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