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Могут заразить. Путин переходит в режим самоизоляции

Президент России из-за этого примет участие в саммитах ОДКБ и ШОС в режиме видеоконференции

Владимир Путин в разговоре с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном сообщил, что вынужден перейти на самоизоляцию. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен в течение определенного периода времени соблюдать режим самоизоляции", - говорится в сообщении.


С учетом этого Путин будет участвовать в режиме видео-конференц-связи в запланированных на этой неделе в Душанбе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, совместном заседании глав государств - членов ОДКБ и ШОС и заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества, уточнили в Кремле, пишет ТАСС.
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