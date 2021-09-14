Могут заразить. Путин переходит в режим самоизоляции
Президент России из-за этого примет участие в саммитах ОДКБ и ШОС в режиме видеоконференции
Владимир Путин в разговоре с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном сообщил, что вынужден перейти на самоизоляцию. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен в течение определенного периода времени соблюдать режим самоизоляции", - говорится в сообщении.
С учетом этого Путин будет участвовать в режиме видео-конференц-связи в запланированных на этой неделе в Душанбе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, совместном заседании глав государств - членов ОДКБ и ШОС и заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества, уточнили в Кремле, пишет ТАСС.
13:31 14/09/2021
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