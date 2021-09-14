+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Интеграция Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

За учениями "Запад-2021" на Обуз-Лесновском полигоне наблюдают военные атташе из 18 стран

Военные атташе из 18 стран, а также представители государств ОДКБ, ШОС, структур СНГ и международного Комитета Красного Креста наблюдают за ходом маневров в рамках белорусско-российского учения "Запад-2021" на Обуз-Лесновском полигоне в Беларуси.

"На Обуз-Лесновском полигоне за эпизодом учения наблюдают иностранные военные атташе из 18 стран, а также наблюдатели государств-членов ОДКБ и ШОС, делегации исполкома СНГ и Секретариата Совета министров обороны СНГ, а также делегация международного Комитета Красного Креста", - сообщили в Минобороны Беларуси во вторник. Цитирует Интерфакс-Запад

Там проинформировали, что "сегодня на Обуз-Лесновском полигоне в рамках учения соединениям и воинским частям региональной группировки предстоит отразить наступление противника, создать условия для контрудара и провести его".

"В это же время в рамках содействия наступающим войскам на полигоне "Брестский" начинается десантирование главных сил тактического десанта. Одновременное десантирование на две площадки приземления в ограниченной промежуток времени значительно повышает эффективность десанта", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Кроме того, рассказали в Минобороны, на Обуз-Лесновском полигоне ракетные войска и артиллерия, оперативно-тактическая и армейская авиация приступают к огневой поддержке наступления региональной группировки войск.

"Атакующие подразделения прикрывает в воздухе авиация: вертолеты Ми-24 ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Беларуси и вертолеты Ка-52 армейской авиации Вооруженных Сил России, уничтожая обнаруженные объекты в интересах наступающих войск", - сообщили в министерстве.

Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение "Запад-2021" является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

 фото: Ваяр-БелТА

Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ "Запад-2021" на территории РФ и Беларуси принимает участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превышает 6400 военнослужащих.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]