"На Обуз-Лесновском полигоне за эпизодом учения наблюдают иностранные военные атташе из 18 стран, а также наблюдатели государств-членов ОДКБ и ШОС, делегации исполкома СНГ и Секретариата Совета министров обороны СНГ, а также делегация международного Комитета Красного Креста", - сообщили в Минобороны Беларуси во вторник. Цитирует Интерфакс-Запад





Там проинформировали, что "сегодня на Обуз-Лесновском полигоне в рамках учения соединениям и воинским частям региональной группировки предстоит отразить наступление противника, создать условия для контрудара и провести его".





"В это же время в рамках содействия наступающим войскам на полигоне "Брестский" начинается десантирование главных сил тактического десанта. Одновременное десантирование на две площадки приземления в ограниченной промежуток времени значительно повышает эффективность десанта", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.





Кроме того, рассказали в Минобороны, на Обуз-Лесновском полигоне ракетные войска и артиллерия, оперативно-тактическая и армейская авиация приступают к огневой поддержке наступления региональной группировки войск.





"Атакующие подразделения прикрывает в воздухе авиация: вертолеты Ми-24 ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Беларуси и вертолеты Ка-52 армейской авиации Вооруженных Сил России, уничтожая обнаруженные объекты в интересах наступающих войск", - сообщили в министерстве.





Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.





Учение "Запад-2021" является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.





фото: Ваяр-БелТА





Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.





Всего в ССУ "Запад-2021" на территории РФ и Беларуси принимает участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.





Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превышает 6400 военнослужащих.



