Лукашенко выиграл время во власти

9 сентября Лукашенко и Путин провели переговоры в Москве, а 10 сентября “союзный” Совмин согласовал 28 союзных программ.

Что же изменилось в “союзном государстве” после 9-10 сентября?

Этот вопрос “Белорусский партизан” адресовал кандидату в президенты 2001 года Владимиру Гончарику.





- Пока ничего не изменилось.

В Кремле пообещали очередной кредит и сохранение цены на газ на уровне текущего года – это плюс для развития составной части “союзного государства”.

С другой стороны, интеграция рассчитана на определенный период, неизвестно, как все сложится. Благоприятная конъюнктура по ценам на ресурсы, на продукцию на мировом рынке продовольствия, на строительные материалы может также внезапно исчезнуть, как и появилась.

Однако официальный Минск многое не учитывает при интеграции. Снятие ограничений выхода белорусской продукции на российский рынок означает, что российская продукция в гораздо больших объемах должна прийти на белорусский рынок. Я очень сомневаюсь, что без дотаций (а дотации будут запрещены) отечественная продукция выдержит конкуренцию. Возьмём для примера российский сахар, перед которым поставили препоны на белорусском рынке.

Так что интеграция неоднозначна в плане национальных интересов.





- Руководители двух стран продекларировали готовность подписать 28 союзных карт 4 ноября на заседании высшего госсовета “союзного государства”. Подпишут?





- Думаю, что подпишут. Повторюсь, интеграция рассчитана на длительное время – невозможно за один ход перейти на единое налогообложение. Тот факт, что действующий руководитель государства согласился на подписание союзных программ – это не более чем продление срока власти.

Безусловно, Москва будет наращивать мускулы: потом предложит вернуться к теме единой валюты и, возможно, наднациональных органов. Пример Евросоюза свидетельствует: углубление интеграции вольно-невольно ведет к появлению общих органов, экономического управления и политической составляющей. Если кто-то питает иллюзии насчет ослабления зависимости от России, - это утопия. Более тесная интеграция предполагает и большее ограничение суверенитета.





- Почему именно сейчас союзное строительство дошло до подписания программ?





- Во-первых, Лукашенко кровно заинтересован в обеспечения поддержки со стороны Кремля. А учитывая его положение, грех было бы не воспользоваться ситуацией.





- По сути дела, Лукашенко выторговал себе время во власти?





- Безусловно. Это одна из его целей. Простые декларации без конкретных шагов ослабили бы его позиции. Зато часть населения будет надеяться, будет надеяться на лучшую жизнь – благодаря интеграции. Есть же такая часть населения, которая верит в это. И эта интеграция – определенный аванс в сторону этой части населения.





- Каковы масштабы верящей части населения?





- Трудно сказать. Думаю, не больше трети: часть пенсионеров, которая традиционно поддерживает Лукашенко, госслужащие, силовые структуры. И даже здесь не все так однозначно. Есть часть молодежи, которая хочет при этой власти сделать карьеру.





- Перемены в Беларуси откладываются на неопределенный срок, Лукашенко остается у власти тоже на неопределенный срок. Правильный вывод?





- Пока да. Пока не осуществляются озвученные планы по изменению Конституции (весьма условному), референдуму. И совершенно не понятно, собирается Лукашенко участвовать или не участвовать в очередных выборах. Лукашенко все откладывает на потом – ему нужно выиграть время.







