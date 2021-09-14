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Президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад провели встречу в Кремле. Об этом сообщает пресс-служба президента РФ во вторник, 14 сентября.





Путин поздравил Асада "с очень хорошим результатом президентских выборов" (26 мая Асада поддержали более 95% избирателей - ред.).





По словам Путина, сирийским и российским военным удалось освободить от террористов более 90% территории Сирии - теперь туда возвращаются беженцы. Путин выразил надежду, что Асад продолжит налаживать диалог со своими политическими оппонентами.





"Хотелось бы отметить тот факт, что политические процессы, которые мы проводили, примерно уже как три года остановились. У этого есть, конечно, определенные причины. Есть определенные государства, которые всячески деструктивно влияют на возможность проведения политических процессов", - заявил на это Асад, добавив, якобы действия РФ и Сирии "внесли огромный вклад в дело по защите всего человечества" от терроризма.

Также политики обсудили гуманитарное взаимодействие, совместную борьбу с коронавирусом, а также двустороннее экономическое сотрудничество.

"За первое полугодие текущего года объем товарооборота увеличился в 3,5 раза", - сказал Путин.





Напомним, что в июле Асад вступил на четвертый срок президента Сирии. Башар Асад, который руководит Сирией с 2000 года, остается ее президентом еще на семь лет - до 2028 года.



