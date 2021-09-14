"Мы не предали, мы не дрогнули. Это дорогого стоит для каждого из вас. Если кто-то за этот год, прошедший, после вчерашних событий, этого не понял, то в ближайшее время поймет. Не поддавайтесь никаким атакам. Особенно в этих сопливых мессенджерах, Telegram-каналах и прочее. Это как пена схлынет. Останется то, чем вы должны гордиться всегда и чему должны следовать ваши дети", - заявил Лукашенко во вторник на церемонии вручения государственных наград заслуженным деятелям различных сфер.





Его слова приводит пресс-служба главы государства.





Лукашенко также обратил внимание на то, что награды вручаются в преддверии первого в истории страны празднования Дня народного единства. День 17 сентября 1939 года он назвал важной вехой в истории формирования белорусской нации.





"У нас много праздников, мы их ценим. Есть праздник Дня Победы, духовные наши праздники - Пасха, Рождество Христово и так далее. Но только вдумайтесь: если бы не было 17 сентября (1939 года. - Прим.), не было бы нашей страны. На карте тогда был только клочок от центра нынешней Беларуси до Мозыря. Лоскут - вот что представляла тогда наша республика. И тогда, в сентябре 1939 года, все изменилось, и мы обрели нашу республику в тех границах, которые свято храним", - сказал Лукашенко. Цитирует Интерфакс-Запад

Он отметил, что в преддверии этой судьбоносной исторической даты, дня воссоединения Западной и Восточной Беларуси, закладывается новая традиция - чествовать заслуженных белорусов.



