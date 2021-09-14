В Беларуси и России продолжают обсуждать итоги переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина. На прошлой неделе они объявили, что все дорожные карты (или «союзные программы») по углублению интеграции согласованы, подписание намечено на 4 ноября.





Правительство России опубликовало резюме каждой из карт, но без конкретики.





Путин рассказал о поддержке белорусской экономики: цена на газ на следующий год останется на прежнем уровне ($128,5 за тысячу кубометров), выделят кредитов на $630 млн до конца 2022-го.





UDF поинтересовался у экспертов: что означают для Беларуси достигнутые договоренности?

«Разит мышеловкой, а власти уже не в том положении, чтобы уйти из нее без потерь, прихватив сыр»

Старший аналитик Центра новых идей Павел Мацукевич в комментарии UDF отметил, что можно говорить о победе одной из сторон.





«Еще полтора года назад вопрос о подписании дорожных карт уже не стоял, белорусским властям удалось тогда заболтать тему и снять ее с повестки. Но после начала острого политического кризиса в Беларуси идеи интеграции были реанимированы. Уже то, что белорусские власти пошли на согласование 28 дорожных карт, является серьезной уступкой Москве», – сказал Мацукевич.









Разделяет ли аналитик популярное мнение, что подписание дорожных карт будет означать для Беларуси утрату части суверенитета?





«Процесс определенно идёт в этом направлении. Мы не знаем содержания этих дорожных карт, обязательств в рамках 28 союзных программ. Я не исключаю, что там могут быть полезные для белорусской экономики и ее бизнеса вещи. Однако от этих бонусов разит мышеловкой, а белорусские власти уже не в том положении, чтобы уйти из нее без потерь, прихватив сыр. Белорусский конь над пропастью, и можно сколько угодно натягивать вожжи, но это не поможет», – считает Мацукевич.





Аналитик добавил:





«Путин и Лукашенко делают вид, что пекутся об общих интересах, но на деле каждый озабочен своими. Лукашенко по большому счету решает одну задачу: как остаться у власти и сбить стоимость российской помощи».





Мацукевич полагает, что не стоит преуменьшать уровень обещанной Россией поддержки.





«Для Беларуси низкая цена на газ очень важна. Европейскую стоимость отечественная экономика не потянет, промышленный госсектор живет за счет субсидий. Тем более низкая цена на газ важна после наложения санкций. Озвученная сумма кредитов выглядит не высокой, учитывая соответствующие потребности Беларуси. Но это может быть не последняя помощь, есть же еще евразийские кредитно-финансовые институты, где главную роль также играет Россия – думаю, она пойдет на дальнейшую поддержку белорусских властей», – сказал Мацукевич.









К тому же пока не прояснилась судьба сэкономленных на строительстве БелАЭС денег. Лукашенко заявлял, что вместо 10 миллиарда долларов от России было потрачено 6-7 и он рассчитывает получить оставшуюся часть на другие цели.

«Сегодня Лукашенко почти полностью в руках Путина»

Руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава) Павел Усов в комментарии UDF отметил, что Путин должен быть доволен итогами переговоров.





«Лукашенко вынужден идти на серьезные уступки, расплачиваясь за поддержку Москвы в ситуации, когда он чуть было не потерял власть. Подписание дорожных карт может означать утрату экономической независимости Беларуси. Россия получает инструментарий для усиления контроля за белорусской экономикой, что в свою очередь означает, что в перспективе она получит инструменты для политического контроля. Мы наблюдаем поступательный и последовательный процесс утратой Беларусью независимости», – сказал Усов.





Сможет ли Лукашенко уйти от выполнения договоренностей?





«Думаю, у него сейчас нет возможностей тормозить процесс интеграции. Давление со стороны Москвы с требованием реализации дорожных карт будет только возрастать. Там прекрасно понимают ситуацию, в которой Лукашенко оказался, и знают его уловки. На сегодня он почти полностью в руках Путина», – считает Усов.





Единственное ограничение в процессе углубления интеграции: с какой скоростью готова двигаться сама Россия.





«Сопротивление Лукашенко минимально, иначе он не подписывал бы дорожные карты», – полагает Усов.









Еще одним доказательством этого выглядит создание в Беларуси учебно-боевого центра совместной подготовки ВВС и войск ПВО двух стран.





Зачем Путин решил оказаться Беларуси очередную порцию экономической помощи?





«России нужна устойчивая и стабильная ситуация в Беларуси, а не разрушенная экономика. Чтобы в последствии в процессе интеграции страна не стала балластом для нее, как Крым, Приднестровье, Абхазия или Южная Осетия, которые по сути являются паразитами для российского бюджета», – отметил Усов.









Политолог считает, что Путин в будущем планирует возглавить Союзное государство.





«Он выполнил свою миссию в рамках российского государства, у него есть психологическая потребность быть сравниваемым со Сталиным и другими собирателями земель, при которых Россия достигла наибольшего могущества. Президентство в Союзном государстве станет венчанием политической карьеры Путина. Экономическое и политическое управление будет концентрироваться в Москве. Путин попытается использовать геополитический ресурс Союзного государства во внешней политике, для вывода России на новый уровень в международных отношениях», – считает Усов.





Политолог добавил:





«До президентских выборов 2024 года слишком мало времени для реализации этого проекта, но уже в следующий срок своего правления Путин будет стремится претворить его в жизнь».



