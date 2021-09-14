Он считает, что такое столкновение разрушит мир и мировую экономику, пишет kommersant.ru





«Что касается великих держав, нашей целью должно быть никогда не допустить войны с Китаем, никогда не допустить войны с Россией, потому что это будет ужасным днем для планеты, ужасным днем для наших стран. Он разрушит мир, разрушит мировую экономику»,— сказал господин Хайтен.





По словам генерала, у Москвы и Вашингтона «есть фундаментальная общая цель — никогда не начинать войну друг с другом». «Потому что война с применением ядерного оружия — это очень плохо»,— уточнил он.





В 2020 году военные расходы в мире превысили $1,98 трлн. В числе лидеров по тратам были Россия, Китай и США.



