Генерал ВС США: война с Россией или Китаем приведет к разрушению мира
Вашингтон не должен допустить войны с Россией или Китаем, заявил заместитель главы Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен в подкасте института Брукингса на YouTube.
Он считает, что такое столкновение разрушит мир и мировую экономику, пишет kommersant.ru
«Что касается великих держав, нашей целью должно быть никогда не допустить войны с Китаем, никогда не допустить войны с Россией, потому что это будет ужасным днем для планеты, ужасным днем для наших стран. Он разрушит мир, разрушит мировую экономику»,— сказал господин Хайтен.
По словам генерала, у Москвы и Вашингтона «есть фундаментальная общая цель — никогда не начинать войну друг с другом». «Потому что война с применением ядерного оружия — это очень плохо»,— уточнил он.
В 2020 году военные расходы в мире превысили $1,98 трлн. В числе лидеров по тратам были Россия, Китай и США.
11:16 14/09/2021
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