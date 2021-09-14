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Почему перед выборами в Госдуму Шойгу предложил перенести столицу?

В России скоро пройдут выборы в Государственную Думу, и любое предложение от министра обороны, даже по переносу столицы, будет рассматриваться как попытка улучшить избирательную ситуацию правящей партии.

Перенос столицы — это серьезный вопрос, связанный с развитием страны, и он неоднократно поднимался в России, отражая актуальность проблемы дисбаланса регионального развития.

Как на вопрос не посмотри, а перенести столицу в Сибирь не представляется возможным.

Как сообщает The Paper, вопрос переноса столицы в последнее время вновь стал горячей темой для обсуждения в российском обществе. Министр обороны России Сергей Шойгу в очередной раз предложил перенести ее из Москвы в Сибирь и внес предложения по развитию региона.

У министра обороны, вновь поднявшего вопрос о переносе столицы, есть тайный план

В последние годы официальные лица и ученые в России продолжают предлагать перенести столицу, наиболее представительным из которых является Шойгу. Еще в 2012 году Шойгу впервые предложил президенту России Владимиру Путину перенести столицу в Сибирь. В августе этого года, встречаясь с экспертами Сибирского отделения Российской академии наук, он в очередной раз предложил перенести столицу страны в Сибирь и построить 3-5 городов в регионе с населением по 300-500 тысяч человек минимум, а то и до миллиона, уделяя особое внимание развитию машиностроения, деревообрабатывающей и химической промышленности в регионе.

Шойгу считается «правой рукой» Путина. В такое время такая значительная фигура, как он, вновь вынесла подобное предложение и подняла знамя, призывая к развитию Сибири. Его мотивы во многом связаны с будущими выборами и ситуацией вокруг правящей партии — «Единой России», пишет centralasia.media
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