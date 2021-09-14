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Лидер «Аль-Каиды», которого считают мертвым, появился на видео в годовщину терактов 11 сентября

Лидер «Аль-Каиды» Айман аз-Завахири появился в видео, опубликованном в субботу, в 20-ю годовщину терактов 11 сентября, и ставит под сомнение его предполагаемую смерть, передает New York Post.



Базирующаяся в США разведывательная группа SITE, которая отслеживает группы джихадистов в Интернете, написала в Твиттере о существовании видео, заявив, что Завахири прокомментировал события, произошедшие после того, как впервые появились предположения о его смерти.

Речь аль-Завахири была записана на видео продолжительностью в 61 минуту 37 секунд, подготовленном медиафондом группы «Ас-Сахаб». В нем аз-Завахри заявил, что «Иерусалим никогда не будет еврейским», и похвалил атаки «Аль-Каиды», в том числе нападение на российские войска в Сирии в январе.

Директор SITE Рита Кац сказала, что аз-Завахири также отметил вывод американских войск из Афганистана после 20 лет войны, но не упомянул о захвате талибами Афганистана и столицы Кабула.

«Однако Завахири не упоминает победу талибов в Афганистане, и его разговоры о том, что США «выходят из Афганистана», можно было бы сказать в начале февраля 2020 года после Дохинского соглашения», - сказала она, имея в виду сделку, заключенную в прошлом году, чтобы положить конец война в Афганистане. «Таким образом, он все еще мог быть мертв, хотя, если это так, он мог быть мертв в какой-то момент в январе 2021 года или позже».

Но она сказала, что неизвестно, жив Завахири или мертв, потому что «спецслужбы пока не представили никаких доказательств или твердых оценок того, что Завахири мертв, оставляя вопрос о его нынешнем стату е в воздухе.

Напомним, Завахири стал лидером террористической группировки после того, как морские котики убили Усаму бен Ладена в Пакистане в 2011 году.
Centralasia.media
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