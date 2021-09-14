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Рымашевский: В условиях международной изоляции подписание дорожных карт несет угрозу Беларуси

Наличие у Беларуси дисбаланса в отношениях со странами Запада делает подписание 28 союзных программ с Россией потенциально опасным для суверенитета республики.


Соответствующее мнение в эксклюзивном комментарии корреспонденту «Политринга» озвучил сопредседатель оргкомитета партии Белорусская христианская демократия Виталий Рымашевский.

«К сожалению, де-факто белорусское государство не является самостоятельным – ни в международной политике, ни в экономической, ни в военной сферах. Более того, в Конституции записана норма о нейтралитете Республики Беларусь – по сути, она не соблюдается. дисбаланс во внешнеэкономических и внешнеполитических отношения, тотальная зависимость от одной страны – Российской Федерации – это прямая угроза суверенитету», - отметил он.

В то же время Рымашевский обратил внимание на то, что даже в официальной концепции национальной безопасности Беларуси, которые принимались ранее, указывалась необходимость диверсификации экономических связей.

«А то, что сейчас происходит со страной, это как раз обратное», - указал он.

В то же время политик считает, что белорусские власти полностью несут ответственность за ту конфронтацию, которая сегодня развязана с демократическими странами мира.

«Нарушение прав человека – это не просто суверенное право какого-то там государства. В современном мире государства подписывают всеобщую декларацию прав человека, берут на себ обязательства следовать общим правилам. И это норма, когда участие в любых международных проектах подразумевает соблюдение общих стандартов. Права на свободу совести, права на свободу слову, собраний, СМИ – это одни из ключевых прав. Но в Беларуси мы видим нарушение фундаментальных основ прав человека. Это неизбежно приводит к международной изоляции. Кроме того, такие действия, как посадка самолета Rianair, как пропуск мигрантов через границу – естественно воспринимаются Западом как прямую угрозу безопасности. В условиях международной изоляции беларуским властям ничего не остается, как идти в объятия России, интегрироваться только в одну сторону», - добавил он.

По сути, подписание 28 союзных программ не являлось бы угрозой независимости Беларуси, если бы не дисбаланс в отношениях с демократическими странами мира.
«Еще раз подчеркну: даже в концепции нацбезопасности привязка к одному внешнему партнеру рассматривалась как угроза нацбезопасности Беларуси. пока подписанные дорожные карты не несут никакой конкретики. И то, что мы увидели - это пока общие фразы. Де-юре они угрозы не представляют, а по факту политика международной изоляции Беларуси и привязка к одному партнеру – Российской Федерации - угрожает суверенитету, политической и экономической безопасности республики», - сказал он.

При этом сопредседатель БХД добавил, что наряду с нарушением конституционных прав и свобод граждан Беларуси самой главной проблемой является «неадекватная сегодняшним реалиям экономическая политика».

«По сути, белорусская экономика сегодня держится на российских кредитах. И мы можем наблюдать провалы государственных программ по поддержке своих предприятий. И наверное, хрестоматийным является пример неэффективного вложения средств в сельское хозяйство. Можно данную ситуацию проанализировать на примере Польши и Беларусь. Там приблизительно одинаковые условия ведения сельского хозяйства, и там эта сфера приносит прибыль. А в белорусских колхозах мы видим нищенские заработные платы, убыточность предприятий… Это значит, что модель государственного управления и модель государственной экономики себя изжила, она топит экономику и делает уязвимой Беларусь, делает белорусских граждан нищими. Это катастрофично», - указал он.

Подытоживая вышесказанное, Рымашевский подчеркнул: совокупность выше обозначенных факторов делает подписание 28 дорожных карт угрозой существования Беларуси как независимого государства.
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