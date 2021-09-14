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Лидия Ермошина поедет независимой наблюдательницей на выборы в Грузию

Председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина зарегистрировалась независимой наблюдательницей на муниципальных выборах в Грузии, пишет "Наша Ніва". Они должны пройти 2 октября. Грузины будут выбирать мэров 64 городов, включая мэра Тбилиси.



Приездом Ермошиной возмутились не только представители белорусской диаспоры, но и грузинские политики. Член партии "Дроа" Нино Гагуадзе напомнила, как прошли президентские выборы в Беларуси и какую роль в них сыграла Ермошина. Гагуадзе обвинила партию "Грузинская мечта" в том, что та "спелась с режимами Путина и Лукашенко", и предложила отстранить от выборов.

ЦИК Грузии и "Грузинская мечта" с обвинениями не согласились и заявили, что грузинское избирательное законодательство способно обеспечить прозрачные и справедливые выборы.

В ближайшие дни представители белорусской диаспоры и грузинские актвисты планируют устроить акции протеста возле зданий парламента и ЦИК в Тбилиси.
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