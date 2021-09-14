



Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на журнал Jeune Afrique. "Я предпочитаю быть убитым, нежели подписать документ о своей отставке", заявил президент на встрече с делегацией Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).





В свою очередь военные требуют сейчас от Конде выполнения ряда условий в случае его освобождения, включая отказ от каких-либо заявлений и участия в политической жизни страны. Однако, как указывает "Жен Африк", получить подобные гарантии от Конде очень сложно, так как не в его характере сидеть без дела.









Журнал также сообщает, что Конде содержится под охраной в одном из крыльев президентского дворца, где он и был захвачен военными в первые часы государственного переворота.





5 сентября полковник Мамади Думбуя, командующий элитным подразделением спецназа Гвинеи, объявил о задержании возглавляющего страну с 2010 года 83-летнего Конде. Мятежники сформировали Национальный комитет по сплочению и развитию Гвинеи, отменили конституцию, распустили правительство и парламент, назначали военных губернаторов, ввели комендантский час. Ведущие страны мира, включая Турцию, осудили неконституционные действия военных, призвав освободить Конде и урегулировать ситуацию путем переговоров.