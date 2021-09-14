



"До начала судебного процесса осталось не меньше года", – цитирует его газета New York Times.





Макколл стал новым председательствующим судьей по делу о терактах 11 сентября. На прошлой неделе состоялось первое со времени начала пандемии заседание военной комиссии, которая рассматривает это дело.





Судят пятерых человек, главный обвиняемый – гражданин Пакистана Халид Шейх Мохаммед, которого считают ключевой фигурой в подготовке терактов.





Подозреваемые были арестованы в 2002 и 2003 годах, официальные обвинения против них военный трибунал выдвинул в 2012 году. Все пятеро обвиняемых отказались отвечать, признают ли они себя виновными. Сроки начала формального процесса пока не объявлены, но ожидается, что это может произойти не раньше апреля следующего года.



