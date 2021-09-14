Суд по делу о терактах 11 сентября начнется минимум через год
Пятерых подозреваемых в подготовке терактов 11 сентября 2001 года в США начнут судить не раньше, чем через год, заявил в понедельник председатель суда подполковник Мэттью Макколл.
"До начала судебного процесса осталось не меньше года", – цитирует его газета New York Times.
Макколл стал новым председательствующим судьей по делу о терактах 11 сентября. На прошлой неделе состоялось первое со времени начала пандемии заседание военной комиссии, которая рассматривает это дело.
Судят пятерых человек, главный обвиняемый – гражданин Пакистана Халид Шейх Мохаммед, которого считают ключевой фигурой в подготовке терактов.
Подозреваемые были арестованы в 2002 и 2003 годах, официальные обвинения против них военный трибунал выдвинул в 2012 году. Все пятеро обвиняемых отказались отвечать, признают ли они себя виновными. Сроки начала формального процесса пока не объявлены, но ожидается, что это может произойти не раньше апреля следующего года.
11 сентября 2001 года группа террористов захватила четыре пассажирских самолета. Два авиалайнера врезались в "башни-близнецы" — здание Всемирного торгового центра. Третий самолет врезался в Пентагон, четвертый упал в поле в Пенсильвании.Жертвами теракта, помимо самих смертников, стали 2977 человек. Еще 24 человека считаются пропавшими без вести.
06:58 14/09/2021
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