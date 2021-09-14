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Представители Литвы будут наблюдать за учениями "Запад-2021"

Литовские военные будут наблюдать за ходом совместных учений России и Беларуси "Запад-2021" в составе миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), сообщает Минобороны Литвы.

Фото ЕРА

Как говорится в сообщении, по приглашению Беларуси два литовских офицера вместе с представителем ОБСЕ прибудут на один из полигонов в Брестской области, где 15-17 сентября будут проходить совместные учения.

Государства – участники ОБСЕ ежегодно делятся информацией о своих вооруженных силах, военных бюджетах и планах на крупные военные учения. Стороны на добровольной основе могут приглашать к себе на учения наблюдателей из других стран.

Минобороны Литвы в свою очередь отметило, что страна также "демонстрирует открытость" и с 2018 года приглашает на свои учения наблюдателей из России, Беларуси, Финляндии и Швеции.

"В мае этого года по приглашению Литвы представители Беларуси, России, Финляндии и Швеции приехали наблюдать за учениями Вооруженных сил Литвы "Железный волк-2021" на полигоне Гайжюнай", – сообщает ведомство.

Совместное стратегическое учение вооруженных сил России и Беларуси проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.
Учение "Запад-2021" – завершающий этап совместной подготовки в этом году. Маневры проходят в период с 10 по 16 сентября на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти – в Беларуси.
Sputnik.by
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