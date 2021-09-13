Кандидат в канцлеры Германии от социал-демократов Олаф Шольц стал самым популярным политиком страны и главным претендентом на победу в выборах в бундестаг, которые пройдут через две недели - 26 сентября.





СДПГ традиционно выступает за тесные связи с Россией, а сам Шольц возглавлял совет директоров компании, которая строила газопровод в обход Украины - Южный поток. Корреспондент.net рассказывает, что ждать от Шольца.

Партия Меркель теряет шансы

По итогам блиц-опроса, проведенного общественно-правовым телеканалом ARD после теледебатов кандидатов в канцлеры, 12 сентября, 41 процент респондентов отдал предпочтение кандидату от Социал-демократической партии Германии Олафу Шольцу.





Армин Лашет, кандидат от правящего консервативного блока ХДС/ХСС, победу которого ожидает действующий канцлер Ангела Меркель, и Анналена Бербок от оппозиционных Зеленых с самой жесткой линии в отношении России, отстают - у них 27 и 25 пунктов соответственно.





Таким образом, министр финансов и кандидат от СДПГ Шольц не только укрепил роль лидера, но и увеличил отрыв. В конце августа он выиграл первые теледебаты, которые прошли на частном телеканале RTL, с показателем 36 процентов. После вторых дебатов Шольца назвали победителем и большинство тех, кто еще не определился, отмечает DW.





Чаще всего теледебаты не отражаются на итогах выборов в бундестаг, однако сейчас они имеют гораздо большее значение, поскольку считаются едва ли не последним шансом Лашета спасти правящую коалицию от проигрыша.





В предвыборных опросах блок ХДС/ХСС занимает с 20-22 процентами второе место, отставая от СДПГ на три-шесть пунктов. То же самое касается и Бербок, чья партия Союз 90/ Зеленые занимает в опросах третье место, у нее 15-17 процентов, хотя весной была на первом.





Несмотря на то, что Меркель оставляет Германию в роли одного из наиболее влиятельных и уважаемых в мире государств, активного участника глобальных процессов, вторые теледебаты не затрагивали вопросы внешней политики. Только Бербок вскользь упомянула, что выступает за "более активную внешнюю политику", что связывается с ее намерением возглавить МИД.

Что может измениться с приходом Шольца

Вице-канцлер и министр финансов в правительстве Ангелы Меркель Олаф Шольц вырос в Гамбурге, где традиционно сильны позиции социал-демократов. Там получил юридическое образование и работал адвокатом. Партийная карьера началась в 1980-е, когда он был замглавы молодежной организации СДПГ.





Позже политик был депутатом бундестага, сенатором в Гамбурге, а в начале нулевых вошел в команду канцлера Герхарда Шредера, заняв в 2002 году должность генсека партии. В первом из четырех коалиционных правительств Меркель он был министром труда, затем бургомистром Гамбурга и снова министром, теперь уже - финансов, в последнем кабинете Меркель.





О России Шольц высказывался редко, публичной информации о его связях мало. Предположительно, первые контакты с Москвой могли быть у Шольца в 1980-х, когда он состоял в молодежных социалистических организацих, которые поддерживали связи с СССР.





У СДПГ в Гамбурге сложились крепкие связи с Россией и, в частности, с городом-партнером Санкт-Петербургом. Это особенно проявилось в 1990-х, когда немцы организовывали туда гуманитарные поставки продовольствия.





В 2012 году он стал председателем совета директоров консорциума South Stream Transport AG - совместного проекта Газпрома и европейских компаний по строительству газопровода "Южный поток" в обход Украины, который не был реализован.





Однако политик неоднократно делал резкие высказывания об аннексии Крыма и ситуации с правами человека в России, а также критиковал Кремль из-за происходящее с оппозиционером Алексеем Навальным. Но о Северном потоке-2 ничего не говорил.





В целом Шольц высказывается за диалог с Россией и сожалеет, что европейские лидеры так и не смогли договориться по немецко-французскому предложению о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.





Он подчеркивает, что "не испытывает иллюзий" относительно российского руководства, но, несмотря на это, уверен: "Для улучшения ситуации нужно, чтобы существовали мосты и каналы связи".





Поэтому ухудшение отношений с Москвой не ожидается в случае победы Шольца. Прежде всего это противоречило бы линии партии, до сих пор не забывшей о таком наследии канцлера ФРГ социал-демократа Вилли Брандта, как "остполитика" (политика руководства страны по сближению с ГДР и социалистическими государствами Восточной Европы).





При этом сам Шольц позиционирует себя как "наследник" Меркель. Многое будет зависеть от того, какие партии войдут в коалицию, считают эксперты.





"Если в коалицию войдут Зеленые, а это очень вероятно, политика в отношении России не изменится", - цитирует DW Штефана Майстера, эксперта Германского общества внешней политики.





Отмены санкций против России или признания Крыма российской территорией ждать не стоит, а поддержка Берлином газопровода Северный поток-2 не изменится, считает Майстер.



