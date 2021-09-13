



"Мое пребывание на форуме в польском Карпаче определенно можно назвать "детективом", – в студии радио Sputnik директор информационно-аналитического учреждения "Круглый стол демократических сил" Юрий Воскресенский.





Экономический форум в Карпаче, который называют "польским Давосом", собирает на своих полях широкое европейское представительство политиков, бизнесменов и журналистов, а в этом году его участником стал директор информационно-аналитического учреждения "Круглый стол демократических сил" Юрий Воскресенский, он рассказал зрителям Sputnik о настроениях в польской бизнес-среде и о степени запроса на сотрудничество представителей европейского бизнеса с Беларусью?





"Моей миссией было донести до польских партнеров информацию о происходящем в Беларуси и попытаться нормализовать белорусско-польские отношения. Я встречался в кулуарах форума, приглашал посетить нашу страну, чтобы без посредников в виде беглой оппозиции люди поговорили с горожанами, с сельчанами, познакомились с жизнью Беларуси. Один из каналов, признанный у нас экстремистским, взял у меня флэш-интервью, после этого пошел огромный скандал, беглая оппозиция подняла в польских СМИ настоящий шум, об этом написали более ста региональных и республиканских изданий. Это помешало мне выступить на форуме", – рассказывает Воскресенский.





По словам собеседника Sputnik, чувствуется усталость польского общества от политики отчуждения Беларуси, люди хотят общаться, торговать и сотрудничать с нашей страной.





"В Польше поняли, что год назад допустили ошибку, став на одну сторону в гражданском противостоянии. Им надо было занять нейтральную позицию. Они также поняли, что тем самым ускорили интеграционные процессы в России и Беларуси, что квалифицируют как собственный геополитический провал", – отметил гость радио Sputnik.



