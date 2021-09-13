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Поставки будут продолжаться? Кремль прокомментировал поставки ЗРК С-400 в Беларусь

Военно-техническое сотрудничество двух стран всегда присутствует в ходе контактов на высшем уровне, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее в воскресенье 12 сентября белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, что до 2025 года республика планирует получить десятки образцов современного российского оружия. При этом он уточнил, что поставки ЗРК С-400 обсуждался в Кремле с Владимиром Путиным.

Отвечая на вопрос о поставках С-400 в республику Песков заверил, что "тема военно-технического сотрудничества постоянно присутствует в ходе российско-белорусских контактов на высшем уровне, это сотрудничество также будет развиваться".
По словам пресс-секретаря главы российского государства, поставки подобного вооружения являются вопросом целесообразности в части обеспечения совместных интересов, в том числе в рамках безопасности Союзного государства.


"Руководство будет принимать соответствующие решения", – добавил Песков.
sputnik.by
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