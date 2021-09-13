



"Вчерашний арест гражданина Беларуси в Пясечно — результат очередной попытки политического использования т. н. "Красной ноты Интерпола". На этот раз белорусским режимом. Уже в июле я обратился к руководству Интерпола и указал на необходимость изменений", — написал Каминский в Твиттере.



