Глава МВД Польши: Задержание Малаховского - политическое использование Интерпола
Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский прокомментировал задержание белоруса Макария Малаховского по линии Интерпола. По мнению министра, это политическое использование международной структуры.
"Вчерашний арест гражданина Беларуси в Пясечно — результат очередной попытки политического использования т. н. "Красной ноты Интерпола". На этот раз белорусским режимом. Уже в июле я обратился к руководству Интерпола и указал на необходимость изменений", — написал Каминский в Твиттере.
Как рассказывало Еврорадио, белорусского политбеженца Макария Малаховского задержали в Польше, так как он находится в базах Интерпола. В Польше Малаховский живет с ноября 2020 - го по гуманитарной визе. По данным СМИ, Малаховского подозревают в насилии или угрозе насилия в отношении сотрудника милиции.
17:51 13/09/2021
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