306 суток на 21 человека - приговоры за 5 дней
С 6 по 10 сентября в районных судах Минска и регионов проходили рассмотрения административных дел граждан, которых задерживали и обвиняли по разным статьям КоАП.
Не менее 21 человека были приговорены к административному аресту, еще пять человек получили огромные штрафы.
ПЦ "Весна" отслеживает судебные процессы и собирает информацию о результатах заседаний. Подробности с судов в таблице и в телеграм-канале "Весна наблюдает".
17:07 13/09/2021
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