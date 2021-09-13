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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Интеграция Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

306 суток на 21 человека - приговоры за 5 дней

С 6 по 10 сентября в районных судах Минска и регионов проходили рассмотрения административных дел граждан, которых задерживали и обвиняли по разным статьям КоАП.

Не менее 21 человека были приговорены к административному аресту, еще пять человек получили огромные штрафы. 

ПЦ "Весна" отслеживает судебные процессы и собирает информацию о результатах заседаний. Подробности с судов в таблице и в телеграм-канале "Весна наблюдает".
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