В Душанбе Александр Лукашенко примет участие в саммите ОДКБ и заседании Совета глав государств ШОС, сообщает телеграм-канал «Пул Первого», близкий к президентской пресс-службе.





Также сообщается, что по предложению президента Беларуси в столице Таджикистана запланирована встреча лидеров ШОС и ОДКБ, на которой будет обсуждена ситуация в Афганистане и меры по обеспечению безопасности в регионе.



