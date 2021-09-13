Всё дело в ШОС: Лукашенко летит в Таджикистан
Лукашенко 15 сентября летит в Таджикистан. И пробудет там с рабочим визитом до 17 сентября
В Душанбе Александр Лукашенко примет участие в саммите ОДКБ и заседании Совета глав государств ШОС, сообщает телеграм-канал «Пул Первого», близкий к президентской пресс-службе.
Также сообщается, что по предложению президента Беларуси в столице Таджикистана запланирована встреча лидеров ШОС и ОДКБ, на которой будет обсуждена ситуация в Афганистане и меры по обеспечению безопасности в регионе.
Источник: KP.BY
15:34 13/09/2021
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