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Всё дело в ШОС: Лукашенко летит в Таджикистан

Лукашенко 15 сентября летит в Таджикистан. И пробудет там с рабочим визитом до 17 сентября

В Душанбе Александр Лукашенко примет участие в саммите ОДКБ и заседании Совета глав государств ШОС, сообщает телеграм-канал «Пул Первого», близкий к президентской пресс-службе. 

Также сообщается, что по предложению президента Беларуси в столице Таджикистана запланирована встреча лидеров ШОС и ОДКБ, на которой будет обсуждена ситуация в Афганистане и меры по обеспечению безопасности в регионе. 
Источник: KP.BY
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