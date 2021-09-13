Информация об иске Навального к Генпрокуратуре и Роскомнадзору появилась в картотеке Тверского суда Москвы, обратил внимание телеграм-канал "Можем объяснить". Суть требований политика в карточке дела не указана. Сказано только, что речь идет об оспаривании действий органов власти. Иск зарегистрирован в понедельник, 13 сентября.





Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сказала Би-би-си , что в иске оспаривается блокировка сайтов navalny.com.





В конце июля Роскомнадзор, сославшись на требование Генпрокуратуры, заблокировал примерно 50 связанных с Навальным ресурсов, в том числе navalny.com и free.navalny.com, которые, по мнению прокуратуры,"используются для пропаганды и продолжения запрещенной экстремистской деятельности". Под блокировку попали и сайты соратников Навального Любови Соболь, Леонида Волкова, Олега Степанова и региональных штабов, признанных судом экстремистскими и запрещенными.





Навальный в своем просит признать действия Роскомнадзора, а также требование Генпрокуратуры незаконными.





Кроме того, в середине августа Роскомнадзор потребовал от App Store и Google Play удалить приложение "Навальный", а в начале сентября заблокировал сайт проекта "Умное голосование". В рамках этого проекта соратники Навального хотят скоординировать на выборах людей, готовых голосовать против "Единой России". 17-19 сентября в России пройдут выборы разного уровня, в том числе выборы депутатов Госдумы.





Структуры Навального летом были признаны в России экстремистскими и запрещены, за связь с ними грозит административная и уголовная ответственность. Проект "Умное голосование" под судебный запрет не попал, но власти связывают его с запрещенным Фондом борьбы с коррупцией (ФБК, который власти признали не только экстремистским, но и выполняющим функции иностранного агента).





Роскомнадзор заблокировал сайт "Умного голосования"

6 сентября Роскомнадзор заблокировал в России сайт "Умного голосования", заявив, что он используется для продолжения деятельности признанной экстремисткой организации. После внесения ссылок на сайт в реестр запрещенной информации они пропали из поисковой выдачи "Яндекса".





Роскомнадзор закрыл доступ к сайту "Умного голосования", ссылаясь на требование Генпрокуратуры.





По меньшей мере два человека были привлечены судом к административной ответственности за использование символики "Умного голосования" - оба в Ростове-на-Дону.





2 сентября суд на пять суток арестовал активистку Беллу Насибян из-за фото с плакатом "Умного голосования". На нее составили протокол по той же статье о распространении символики экстремистских организаций. После резонанса, который вызвал арест матери трехлетнего ребенка в СМИ, суд заменил ей наказание на штраф.





10 сентября суд в Ростове-на-Дону арестовал по той же административной статье главного редактора местного издания "Голос" Игоря Хорошилова, признав его виновным в распространении символики экстремистских организаций (ст. 20.3 КоАП РФ).





Навальный отбывает срок по делу "Ив Роше" в колонии во Владимирской области, многие его соратники стали фигурантами уголовных дел после зимних протестов 2021 года и покинули страну. Оппозиционер ранее подавал несколько исков - к колонии, оспаривая статус склонного к побегу, и к пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову, требуя признать ложными его слова о связях с ЦРУ.