После переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко в Кремле 9 сентября и подписания на следующий день главами правительств России и Беларуси 28 экономических документов глава белорусской власти получил явный заряд бодрости: в воскресенье он заявил, что не будет разговаривать с Западом, пока «не будут сняты эти безмозглые санкции», а у России, напротив, планирует закупить вооружений на 1 млрд долларов.





«В ближайшее время – я подписал позавчера распоряжение – из Российской Федерации поставят нам (не буду говорить, какие деньги и что) десятки самолетов, десятки вертолетов, самого важного вооружения ПВО. Может быть, даже C-400. Нам они очень нужны, я уже об этом говорил», – сказал Лукашенко 12 сентября, посещая один из полигонов, где проходят военные учения «Запад-2021».





Кроме того, в воскресенье стало известно, что подразделения армий России и Беларуси, участвующие в «Западе-2021», будут возвращены полностью в места постоянной дислокации лишь к середине октября, – об этом заявило минобороны России.





Таким образом, Москва и Минск намерены держать Европу в напряжении около месяца – стоит напомнить, что в маневрах, по официальным сообщениям, которые приводит агентство Интерфакс, участвует до 200 тысяч человек, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.





Все это не кажется удивительным после заявления Лукашенко на переговорах с Путиным о том, что он готов формировать с Россией «еще более тесную интеграцию», реагируя на «запросы наших людей».





Говоря о возможности принятия совместных интеграционных решений с Путиным, глава белорусской власти сообщил: «Мы достаточно умные люди, и, если нам понадобится иметь абсолютно тесные отношения – еще мощнее, чем в унитарном государстве – мы с ним это сделаем элементарно».





Со своей стороны, Владимир Путин дал понять, что будет готов к такому повороту событий, когда Беларусь перестанет быть серьезной экономической обузой, и поэтому сначала хочет интегрировать экономики двух стран.





Но будущие политические шаги, по словам Путина, вполне просматриваются: «Полагаем, что прежде всего нужно заняться экономикой, а потом все естественным образом будет требовать дополнительного регулирования. В том числе может быть и на уровне союзного парламента, я не исключаю, что такой может быть создан».





Стоит напомнить, что еще совсем недавно, в феврале 2020 года, Александр Лукашенко жаловался на «понуждение к интеграции» со стороны Москвы, призывал россиян относиться к белорусам «по-человечески» и жаловался на то, что Россия, разбогатев, начала «непонятную толкотню и возню».





Примерно тогда же Лукашенко, по словам Майка Помпео, в то время – госсекретаря США, заверял Вашингтон, что «Беларусь – суверенная и независимая страна, которая не может быть частью какой-либо другой страны», а министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей благодарил Вашингтон за поддержку независимости его страны.





Теперь же значительной частью высказываний Лукашенко на пресс-конференции с Путиным 9 сентября были его подтверждения слов президента России, высказываемые с глубоким пиететом.





Уильям Китинг: экономическое слияние с Россией навредит Беларуси

На последние новости по теме сближения России и Беларуси отреагировали американские законодатели. Конгрессмен демократ от Массачусетса Уильям Китинг (William Keating) – председатель подкомитета по Европе и Евразии Палаты представителей и сопредседатель группы «Друзей Беларуси» в Конгрессе США – заявил в интервью Русской службе «Голоса Америки», что экономическое сращивание с Россией принесет Беларуси вред:





«Мы считаем эти действия (подписание блока совместных программ Москвы и Минска – Г.А.) вредящими народу Беларуси, и именно тем, против чего люди протестовали, когда они выходили на демонстрации. Честно говоря, если они будут все больше сближаться с Россией и быть завязанными на нее в вопросах экономики и безопасности, в решениях, принимаемых на местном уровне, когда на их суверенный выбор будет влиять Россия, то для процветания страны это будет плохо: они ведь таким образом изолируют себя от остальной Европы, и в глобальном плане – от большого количества стран, которые могли бы продвинуть белорусскую экономику вперед».





Уильям Китинг уверен, что на белорусской независимости в целом это тоже скажется: «Это может иметь плачевные результаты для белорусов, потому что это сращивание с Россией не поможет им независимо управлять своей страной».





Конгрессмен считает, что у Лукашенко при его явной нелегитимности в глазах лидеров многих стран практически не осталось выбора, кроме как обращаться к Путину: «На самом деле, если даже посмотреть на пару лет назад, то, даже зная все о действиях Лукашенко в прошлом, было трудно себе представить, что он может пойти на то, чтобы посадить за решетку столько людей, что он ответит таким уровнем насилия на законный мирный протест. Можно видеть теперь, как далеко он готов зайти в своем желании удержать власть любой ценой».





У Китинга есть свой ответ на то, зачем такое сближение может быть нужно Владимиру Путину:





«У самого Путина есть масса проблем – в экономике, в здравоохранении, и мы помним о протестах, которые там (в России – Г.А.) были. Он не может позволить демократическому протесту в Беларуси быть успешным. Поэтому пока он оказывает Лукашенко свою поддержку настолько, насколько это возможно, в том числе и в целях своей внутренней политики. В этом – фундаментальная разница между Кремлем и Западом: они хотят иметь Беларусь в качестве зависимой фигуры на шахматной доске, мы же хотим видеть ее независимым суверенным государством, самостоятельно принимающим решения».





Председатель подкомитета по Европе и Евразии также выразил свое возмущение приговорами Марии Колесниковой и Максиму Знаку, которые были вынесены в начале недели: «Представители обеих партий подписали по этому поводу документ, и мы координируем наши действия с европейскими коллегами, рассматривая санкции как реакцию на это противозаконное и возмутительное осуждение».





Кеннет Яловиц: Лукашенко еще не готов продать Беларусь Путину

Старший эксперт Вильсоновского центра в Вашингтоне, экс-посол США в Беларуси Кеннет Яловиц (Kenneth Yalowitz), комментируя для Русской службы «Голоса Америки» последние шаги Москвы и Минска навстречу друг другу, выразил определенный скепсис по поводу результатов этих шагов:





«Эта драма уже продолжается годами, и она началась, когда я был еще послом в Минске (в 1994-1997 годах – Г.А.). Возможно, это шаг в направлении того результата, которого бы хотел добиться Путин, но этот результат еще не достигнут. Лукашенко – мастер в искусстве красочных обещаний и их абсолютного неисполнения».





«Меня совершенно не удивляет, что он благоговейно обращался к Путину на пресс-конференции: в конце концов, именно российская экономическая и политическая поддержка помогла ему удержать власть и пережить ураган протестов. Я предполагаю, что положение Лукашенко несколько укрепилось по сравнению с тем, что было год назад, и он благодарен Путину, но я абсолютно не уверен, что он и вправду готов подписать что-то, ведущее к унитарному государству. Он президентствует 27 лет, он руководит независимой страной, и ему это нравится. Он еще не готов продать Беларусь Путину, как мне видится», – говорит экс-дипломат.





Кеннет Яловиц полагает также, что сравнивать нынешние учения «Запад-2021» и наращивание военной силы России на границе с Украиной в апреле этого года не стоит:





«Своими перемещениями войск весной этого года Путин хотел припугнуть президента Украины Зеленского, который тогда предпринял шаги против российских и пророссийских медиа, а также показал, что готов пойти на серьезные реформы. И Путин тогда решил подать ему знак: “Не играй в Саакашвили, не раздражай меня, а то я тебя уничтожу”. И я думаю, что этот сигнал дошел. Путин, конечно, не собирался тогда начинать войну с Украиной».





Дэвид Марплс: Путин не хочет повторить ошибку с Украиной

Профессор Университета города Альберта в Канаде и автор книг о Беларуси Дэвид Марплс (David Marples) в разговоре с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки» отмечает, что Кремль действует в своем давлении на Лукашенко довольно осторожно:





«Путин явно не хочет передавить – потому что видит, что Лукашенко еще хочет потянуть время, – и дает ему эту возможность. Если бы это было не так – почему было вот прямо в Москве двум лидерам и не подписать все эти договоренности? Россия не хочет повторить с Беларусью ту ошибку, которую она совершила с Украиной: в отношении Киева давление было резким, а с Беларусью оно постепенное. Так было, по крайней мере, до выборов прошлого года, когда в результате подтасовок и репрессий Лукашенко растерял свою популярность».





Однако упускать момент, полагает Дэвид Марплс, Путин не собирается: «Москва решила, что если и увеличивать давление по поводу интеграции, то именно сейчас. Потому что Лукашенко в конце концов может не усидеть в своем кресле, и тогда непонятно, как договариваться с тем, кто займет его место. В конце концов Путин, конечно, хочет интегрировать и экономику Беларуси в российскую, и еще сильнее, чем сейчас, интегрировать вооруженные силы двух стран. И я думаю, что присоединение Беларуси будет ему на руку в смысле поддержания падающей популярности. Оно, конечно, не поможет ему так сильно, как Крым помог, но все равно поможет».





Профессор Университета Альберты уверен, что белорусский диктатор из-за состояния отчаяния серьезно сдал физически и политически и что он чувствует свою слабость:





«Лукашенко не зря такой сговорчивый – он понимает, что, если Россия захочет, то он может стать безработным в течение суток. Он же абсолютно изолирован после того, что он сделал, а сделал он множество странных и необычных для него ошибок в последние месяцы: например, с этой насильственной посадкой самолета Ryanair и повальными арестами. И еще раньше – все эти сцены, его жалкая беготня с автоматом на пару с сыном, попытки обвинить Запад в военной агрессии – ну кто этому поверит, все же знают, что никакой военной угрозы Беларуси с запада нет».





Масштабные военные учения с Беларусью нужны Кремлю, по мнению профессора Марплса, для большей уверенности в своих силах и своей тактике:





«Путин достаточно успешен в деле военных провокаций: он уже долго поддерживает состояние войны в Украине, периодически угрожает западным странам, пересекается в отдельных регионах с США, и так далее. Стратегическое положение Беларуси в такой тактике, конечно, для Путина важно: она между Россией и Центральной Европой, а там вокруг никаких дружественных стран уже нет, потому что с Польшей отношения плохие, со странами Балтии – тоже, и Калининградская область все более чувствует себя изолированной. Иметь такого лояльного военного союзника Путину нужно и важно».