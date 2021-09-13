– Что вы думаете о результатах переговоров Путина и Лукашенко в четверг, после которых объявлено, что дорожные карты наконец согласованы и их подпишут 4 ноября? Правительство России опубликовало резюме каждой из них.





– Думаю, что стороны остались при своем. Лукашенко сохранил за собой возможность отложить выполнение "союзных" программ, которые собираются подписать. Подписывают у нас много чего (когда-то и "союзный" договор подписывали), а вот выполнять не торопятся.





С другой стороны, Лукашенко не добился того, чего хотел. Считать обещанные 630 миллионов долларов кредитов до конца 2022 года большим достижением сложно.

Что касается сохранения цены на газ на следующий год на уровне 128,5 долларов за тысячу кубометров. Ситуативно это выручает Лукашенко перед осенне-зимним периодом: в Европе цены сейчас зашкаливают (превысили 700 долларов).





Но был период, когда европейцы платили за газ меньше, чем белорусы. И я не исключаю, что если россияне запустят «Северный поток-2», то через два месяца цена на газ может сравняться с ценой для Беларуси, а, может быть, даже стать ниже.





Тем временем общий рынок газа откладывается до 2023 года. То есть каждая из сторон забронировала для себя возможность для отступлений, дальнейших согласований и т.д.





Лукашенко подпишет дорожные карты, но неизвестно, будет ли их исполнять. А Путин отложил введение единого рынка.





По большому счету стороны остались на тех же позициях, на которых и находились. Единственное, что Лукашенко уже пришлось уступить – учебно-боевой центр совместной подготовки ВВС и войск ПВО. Думаю, под этим названием замаскирована российская военная база.





При этом мы наблюдаем достаточно странную вещь. В августе Лукашенко несколько раз высказывался об изменении Конституции, сообщалось, что до 1 сентября ему предоставят проект, а потом будет обсуждение. Но сейчас по этому вопросу мертвая тишина.





Некоторые эксперты полагают, что проект новой Конституции отправили прежде всего в Москву и от ее вердикта зависит его дальнейшая судьба.





– Почему Путин выделил такаю небольшую экономическую поддержку Беларуси?





– Россия сохраняет за собой рычаги давления. Я склонен думать, что Лукашенко поставлены определенные политические требования и они остаются в силе.





Первый вопрос, который задается Лукашенко по прибытии в Москву: когда? Когда будет новая Конституция и новые выборы.





– Раз дорожные карты не станут победой ни Путина, ни Лукашенко, зачем их подписывать?





– Лукашенко продолжают выкручивать руки. Помимо политических требований, вероятно, были требования и по экономической интеграции, и по военной. Постепенно Лукашенко вынужден с чем-то соглашаться, иначе с ним вообще разговаривать не будут.





По тому, как решаются вопросы политической интеграции видно, что Россия никуда не спешит. Да и чего им торопится, интегрироваться с нелегитимным руководителем, если есть шанс заключить договоренности с новым легитимным главой государства?





– Этот новый руководитель Беларуси будет из окружения Лукашенко?





– Думаю, расчет на это. Удастся ли это воплотить в жизнь? Ответить на вопрос сложно. Судя по всему, у Лукашенко представление о текущей ситуации далеко от реальности. Непонятно, насколько адекватные представления в Москве.





С одной стороны, в команде Путина есть опытные эксперты по белорусской теме. А с другой стороны, мы видели слив о подготовке создания пророссийской партии в Беларуси: этот проект поражал своей беспомощностью и незнанием ситуации внутри страны.







