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Путин снова собрался в бункер

Путин не исключил ухода на карантин из-за коронавируса


В окружении президента РФ Владимира Путина есть заболевшие ковидом. Об этом он сам рассказал во время общения с паралимпийцами в Кремле. Путин при этом не исключил, что скоро ему самому придется уйти на карантин.

«Даже в моем окружении проблемы возникают с этим ковидом. Надо разобраться, что там реально происходит. Я думаю, мне самому скоро на карантин придется. Много людей болеет вокруг», — цитирует РИА Новости слова президента.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что говоря о карантине, Путин выразился образно.
Источник: bfm.ru
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