Путин снова собрался в бункер





В окружении президента РФ Владимира Путина есть заболевшие ковидом. Об этом он сам рассказал во время общения с паралимпийцами в Кремле. Путин при этом не исключил, что скоро ему самому придется уйти на карантин.





«Даже в моем окружении проблемы возникают с этим ковидом. Надо разобраться, что там реально происходит. Я думаю, мне самому скоро на карантин придется. Много людей болеет вокруг», — цитирует РИА Новости слова президента.





При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что говоря о карантине, Путин выразился образно.



