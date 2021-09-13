



"Кажется, непоколебимость дала трещину. Или, правильнее говорить, наверное, «слегка потрескалась», поскольку трещин обнаружилось сразу несколько. Не настолько глубоких, чтобы навредить чему-нибудь внутри, но фасад они подпортили, пишет Телеграм-канал Письма к дочери.





Во-первых, пришлось менять главу хоккейной федерации. Потому что санкции, конечно, ничтожные и мелкотравчатые, но вот хоккея все равно жалко. И если выбирать между главой федерации и хоккеем, то хоккей все-таки дороже.





Во-вторых, пришлось извиняться перед католической церковью. Надо думать практика публичных извинений для белорусских властей – новый и незабываемый опыт. Белорусские власти век бы его не испытывали, но пришлось. И эти извинения вряд ли имеют отношение к сохранению межконфессионального мира или там уважению к чужим религиозным взглядам.





Никто бы не стал напрягать уважаемых людей ради такой ерунды. Но в прошлую еще эпоху именно Католическая церковь выступила адвокатом белорусских властей на Западе. А сейчас белорусские власти не в том положении, чтобы разбрасываться адвокатами. Потому что толп желающих замолвить за них словечко на горизонте не наблюдается.





Но главное – все-таки история с прошениями написать прошения о помиловании. Оказывается, Наталью Херше и Андрея Почобута просили написать прошения уже трижды. Мы, конечно, знаем, что белорусские власти давно предлагают разным людям попросить о помиловании.





Но предлагать это одно, а настойчиво упрашивать – совсем другое. И Андрею Почобуту после того, как он отказал в третий раз, все равно пообещали бороться за его освобождение.





Вот не зря вчера уже кое-кто вспомнил про переговоры. И сказал, что ни на какие переговоры белорусские власти с Западом не пойдут, пока Запад не отменит санкции. А мы же с тобой помним, что белорусские власти любят приписывать другим свои мечты, чаяния и тайные надежды. То есть, эти слова надо понимать в том смысле, что белорусские власти очень хотели о чем-нибудь поговорить, но не нашли взаимности.





И даже операция по внедрению демократа стабильности на форум в Польше не помогла эту взаимность найти. И мигранты не помогли вызвать ЕС на разговор. Как ни хотели они говорить с белорусскими властями, так и дальше не хотят. А вместо этого обсуждают белорусские власти за их спиной с каким-нибудь Путиным. А это мало того, что обидно, так еще и нервирует.





Получается, чтобы просто вызвать ЕС на прямой разговор, придется платить и немножечко жертвовать своим непоколебимым имиджем. И судя по всему, белорусские власти к этому уже готовы, но все еще надеются скинуть цену.





Освободить не всех, а только некоторых. И очень желательно, чтобы они сами об этом попросили. Тогда перед свидетелями стабильности можно будет изобразить, что людей освобождают по доброй воле. Из соображений этого… как его… гуманизма".