+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Интеграция Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Доступ к сайту "Белорусский партизан" заблокирован

Сегодня некоторые пользователи из Беларуси уже не смогли попасть на сайт "Белорусский партизан".

Доступ к сайту "Белорусский партизан" заблокирован
При попытке входа появляется надпись "Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации". О причинах такого решения министерство пока не сообщило.  

Таким образом, "Белорусский партизан" пополнил список независимых интернет-ресурсов, доступ к которым на территории Беларуси запрещен. Зачистка информационного поля продолжается. 
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]