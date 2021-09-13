Доступ к сайту "Белорусский партизан" заблокирован
Сегодня некоторые пользователи из Беларуси уже не смогли попасть на сайт "Белорусский партизан".
При попытке входа появляется надпись "Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации". О причинах такого решения министерство пока не сообщило.
Таким образом, "Белорусский партизан" пополнил список независимых интернет-ресурсов, доступ к которым на территории Беларуси запрещен. Зачистка информационного поля продолжается.
13:16 13/09/2021
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