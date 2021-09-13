При попытке входа появляется надпись "Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации". О причинах такого решения министерство пока не сообщило.





Таким образом, "Белорусский партизан" пополнил список независимых интернет-ресурсов, доступ к которым на территории Беларуси запрещен. Зачистка информационного поля продолжается.