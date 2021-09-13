В конце июня 2021 года, после инцидента с самолетом Ryanair, Евросоюз опубликовал новый пакет санкций против белорусских властей. Среди государственных белорусских компаний и приближенных к Лукашенко белорусских бизнесменов оказался в списке и российский олигарх Михаил Гуцериев.





В официальном издании ЕС Гуцериева назвали "давним другом" Лукашенко и перечислили некоторые его действия, направленные на поддержку белорусских властей после 9 августа 2020 года. В частности, помощь по организации работы российских пропагандистов в Беларуси. Свабода рассказывает о самом близком к Лукашенко российском олигархе.





Сын репрессированного

Михаил Гуцериев родился в 1958 году в семье высланных в Казахстан ингушей. Однако его отец, Сафарбек Гуцериев, который до депортации в 1944 году работал в прокуратуре, смог остаться в силовых органах и после вывоза в Казахстан. На новом месте он устроился на работу в областное управление МВД и стал следователем по особо важным делам.





Через четыре года после этого Сафарбека Гуцериева осудили на 25 лет лагерей. Освободили отца будущего друга Лукашенко только после смерти Сталина, полностью реабилитировали и восстановили в КПСС еще до рождения Михаила, в 1955 году.





На родину в Ингушетию отец Михаила Гуцериева так и не вернулся. Сафарбек Гуцериев умер в 1978 году, семья тогда жила в столице Чечни Грозном. Мать будущего олигарха Марем дожила до 1998 года. Кроме Михаила, она родила еще восьмерых детей.





В 2015 году, уже будучи одним из самых влиятельных олигархов России, Михаил Гуцериев основал промышленно-финансовую группу «Сафмар», которой сейчас руководит его сын Саид. Название структура получила от первых букв имен родителей Гуцериева.





Грузчик, портной, банкир и депутат Госдумы

Школу Михаил Гуцериев окончил в Грозном и пошел работать грузчиком на базу с овощами и фруктами. После занимался шелкографией, в начале 80-х даже стал мастером портняжного цеха на фабрике народных промыслов в казахстанском Джамбуле.





Учился в институте легкой промышленности. В 1988 году 30-летний Михаил Гуцериев основывает первое на Северном Кавказе совместное советско-итальянское предприятие по производству мебели, а также коммерческий банк «Кавказ».





Вскоре после распада СССР и прихода к власти в Грозном Джохара Дудаева Гуцериев уезжает из Чечни. Сначала он успешно занимается банковским бизнесом, а уже в 1995 году становится депутатом Госдумы РФ. В думе он заседал до 2000 года, когда добровольно отказался от мандата и полностью перешел на работу в созданную им же в 1994 году компанию «Славнефть».





С этого момента начинается близкое знакомство Гуцериева с Александром Лукашенко и его приход в Беларусь.





"Человек, которому полностью доверяет Лукашенко"

В Беларусь Михаил Гуцериев стал приезжать после того, как возглавил компанию "Славнефть". По информации издания Forbes, еще до начала управления Гуцериева "Славнефть" принадлежало 42,5% акций Мозырского НПЗ. Беларусь, в свою очередь, владела примерно 11% акций самой "Славнефти".





С приходом Гуцериева в компанию началась модернизация нефтеперерабатывающего завода в Мозыре, которая была успешно закончена. В 2002 году "Славнефть" выкупили Роман Абрамович и Тюменская нефтяная компания, а самого Гуцериева отстранили от руководства.





Однако уже через год Гуцериев создал новую структуру, которую назвал «Русснефть». Она покупала мелкие нефтяные месторождения в России, а также построила в Брянской области нефтеналивный терминал, чьи мощности должны были обеспечивать сырьем НПЗ в Мозыре.





Дела в "Русснефти" шли хорошо к 2007 году, когда Михаила Гуцериева обвинили в злоупотреблениях и неуплате налогов в крупном размере. В итоге компания перешла к конкуренту - Олегу Дерипаске, а сам Гуцериев всего за несколько дней до официального возбуждения уголовного дела уехал из России в Лондон.





Побег происходил через Минск, куда Гуцериев приехал из Москвы на автомобиле вместе с другом. Из белорусской столицы опальный олигарх вылетел в Турцию на частном самолете.





Ряд российских СМИ сообщали тогда, что эвакуация Гуцериева не обошлась без содействия белорусских спецслужб и лично Лукашенко. Сам Гуцериев утрату "Русснефти" и преследование со стороны Кремля называл необоснованными и вызванными местью со стороны конкурентов по нефтяному бизнесу.





В Россию олигарх вернулся через три года. По информации российских СМИ, поспособствовал этому хороший знакомый Гуцериева и друг юности Путина, председатель правления «Сбербанка» Герман Греф. Уже в январе 2010 года Гуцериев полностью вернул себе контроль над компанией "Русснефть", в августе того же года все обвинения против него были официально сняты.





Вернувшись в Россию, Михаил Гуцериев еще активнее начал работать на белорусском направлении. Уже в 2011 году его компания "Славкалий" подписывает с белорусским правительством контракт о строительстве возле Любани предприятия по добыче калийных удобрений. Проект стал самым крупным для частного бизнеса на территории СНГ. Его общую стоимость оценили в 2 миллиарда долларов, средства на финансирование привлекали с помощью Китая.





Кроме этого, Гуцериев в 10-е годы построил в Беларуси новый терминал для бизнес-авиации в Национальном аэропорту, отель "Ренессанс", офисный центр в Минске, резиденцию "Красносельское", расположившуюся на территории, ранее принадлежавшей управлению делами Лукашенко.





"Это человек, которому президент Беларуси абсолютно доверяет, - рассказывала пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт изданию Forbes в 2017 году. - Гуцериеву была поставлена задача модернизировать Мозырский нефтеперерабатывающий завод. Задача была выполнена, как, впрочем, и все, что обещает Михаил Сафарбекович».





Сведения о близких отношениях между Гуцериевым и Лукашенко начал распространять сам Лукашенко.





"Мне на день рождения подарили "Майбах", - рассказал Лукашенко журналистам на пресс-конференции в октябре 2012 года. - Производство этих машин уже закрыто. Я отдал ее государству, она стоит в государственном гараже. Однако я на ней не езжу. Даже мой водитель понимает, что нескромно ездить на такой машине"





"Майбах", по словам самого Лукашенко, ему подарил "один россиянин". Журналисты негосударственных СМИ быстро связали подарок с именем Гуцериева. А роскошный немецкий лимузин стоимостью около 1 миллиона долларов, вопреки утверждениям Лукашенко, вскоре заметили на улицах Минска в окружении президентского кортежа.





В 2019 году на церемонию открытия Европейских игр на Национальном стадионе «Динамо» Лукашенко приехал уже на следующей модели «Майбаха». Откуда у него взялся этот автомобиль, нигде не сообщалось.









В том же 2019 году авиаспоттеры (фотографы, которые "охотятся" на самолеты и вертолеты. - РС) сфотографировали новый итальянский вертолет AgustaWestland AW139 стоимостью около 14 миллионов долларов в белорусской государственной расцветке.





Такой же, какой раскрашены белорусские правительственные самолеты и вертолеты, включая те, которыми пользуется лично Лукашенко. Ряд СМИ и блогеров высказали мнение, что новый борт могли приобрести на замену старому советскому вертолету Ми-8, на котором Лукашенко регулярно летает над страной.





Однако через некоторое время стало известно, что итальянский вертолет приобрела компания Михаила Гуцериева «Славкалий». Почему его решили раскрасить в белорусскую государственную ливрею цветов официального флага, в "Славкалии" не объяснили.





Согласно данным сайта flightradar24, итальянский вертолет в красно-зеленой расцветке с надписью «Беларусь» на борту замечали над Дроздами и Острошицким городком, однако по состоянию на сентябрь 2021 года Лукашенко продолжает пользоваться для официальных визитов в Беларуси старым советским Ми-8.





Сказались близкие отношения Гуцериева с Лукашенко и на более высоком уровне. В начале 2020 года, когда официальные отношения между Минском и Кремлем в очередной раз привели к «нефтяному конфликту», именно структуры Гуцериева были единственными, кто обеспечивал Беларусь российской нефтью на старых условиях.









Михаил Гуцериев ежемесячно поставлял на белорусские НПЗ около 500 тысяч тонн углеводородов, закрывая мощности белорусской нефтепереработки примерно на 25%.





Имел Михаил Гуцериев и непосредственное отношение к развитию рынка криптовалют и ИТ-сферы в Беларуси. В конце 2017 года при непосредственном участии российского олигарха в Беларуси был принят декрет "О развитии цифровой экономики", который через два года разрешил партнеру Гуцериева Виктору Прокопене официально открыть легальную биржу криптовалют Currency.com.





Нновой структурой Прокопеня, который совсем незадолго до того был освобожден из СИЗО КГБ без суда, изначально владел вместе с сыном Гуцериева Саидом. В 2021 году он стал единственным собственником компании.





Стихотворение для Анжелики Агурбаш, церковь под Минском и санкции Евросоюза





Помимо того, что торгует нефтью и калийными удобрениями, Михаил Гуцериев владеет рядом радиостанций, продюсерским центром, а также сам пишет стихи и тексты для песен десяткам российских поп-исполнителей.





Количество композиций, написанных на его стихи, достигает нескольких сотен. Песни на стихи Гуцериева поют Алла Пугачева, Николай Басков, Филипп Киркоров и другие исполнители. Написал Гуцериев текст и для песни Анжелики Агурбаш.









Михаил Гуцериев активно выделяет деньги на стройку и реставрацию православных церквей, буддистских храмов, мечетей и синагог. В том числе на территории Беларуси.





Гуцериев участвовал, например, в финансировании строительства храма пророка Иоанна Предтечи в агрогородке Шершуны в Минском районе. Открывал церковь лично Лукашенко. Выступая в церкви, Лукашенко обращался к Гуцериеву на "вы" - нечастое для него явление.





"Хочу, Михаил Сафарбекович, поблагодарить вас не только за этот храм, но и за школу, те производственные помещения, которые вы построили на миллиарды долларов в нашей стране, — сказал на открытии церкви Лукашенко. - А также за то, что продолжаете свое подвижническое дело".



