«Я прочитал стенограмму этой пресс-конференции. На что я обращаю внимание. Не договорились про главное. Не договорились о наличии единой валюты, потому что не договорились, у кого в руках станок. Все остальное – ничего нового», — сказал он в эфире «Эхо Москвы».





По его словам, «прорыв — это единая валюта и станок в руках кого. Тогда это фундамент, на котором дальше строится государство».





Напомним, встреча Лукашенко и Путина прошла в Москве 9 сентября. После переговоров в Кремле они провели пресс-конференцию.





На ней глава РФ заявил о том, что решены все вопросы. А Александр Лукашенко заявил о сохранившихся неразвязанных «узлах.





В эфире телеканала ОНТ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время речь о политической интеграции России и Беларуси не идет. И хотя «сейчас «под сукном» ничего нет, в целом она возможна.