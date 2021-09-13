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"Не договорились про главное" Венедиктов рассказал, что стало бы прорывом "интеграции"

Главный редактор российской радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что стало бы прорывом интеграции между Беларусью и Россией, о чем не договорились на встрече 9 сентября Александр Лукашенко и Владимир Путин.

«Я прочитал стенограмму этой пресс-конференции. На что я обращаю внимание. Не договорились про главное. Не договорились о наличии единой валюты, потому что не договорились, у кого в руках станок. Все остальное – ничего нового», — сказал он в эфире «Эхо Москвы».

По его словам, «прорыв — это единая валюта и станок в руках кого. Тогда это фундамент, на котором дальше строится государство».

Напомним, встреча Лукашенко и Путина прошла в Москве 9 сентября. После переговоров в Кремле они провели пресс-конференцию.

На ней глава РФ заявил о том, что решены все вопросы. А Александр Лукашенко заявил о сохранившихся неразвязанных «узлах.

В эфире телеканала ОНТ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время речь о политической интеграции России и Беларуси не идет. И хотя «сейчас «под сукном» ничего нет, в целом она возможна.
Источник: telegraf.by
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