"Не договорились про главное" Венедиктов рассказал, что стало бы прорывом "интеграции"
Главный редактор российской радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что стало бы прорывом интеграции между Беларусью и Россией, о чем не договорились на встрече 9 сентября Александр Лукашенко и Владимир Путин.
«Я прочитал стенограмму этой пресс-конференции. На что я обращаю внимание. Не договорились про главное. Не договорились о наличии единой валюты, потому что не договорились, у кого в руках станок. Все остальное – ничего нового», — сказал он в эфире «Эхо Москвы».
По его словам, «прорыв — это единая валюта и станок в руках кого. Тогда это фундамент, на котором дальше строится государство».
Напомним, встреча Лукашенко и Путина прошла в Москве 9 сентября. После переговоров в Кремле они провели пресс-конференцию.
На ней глава РФ заявил о том, что решены все вопросы. А Александр Лукашенко заявил о сохранившихся неразвязанных «узлах.
В эфире телеканала ОНТ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время речь о политической интеграции России и Беларуси не идет. И хотя «сейчас «под сукном» ничего нет, в целом она возможна.
Источник: telegraf.by
10:21 13/09/2021
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