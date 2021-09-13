– Правитель Беларуси любит военный антураж, суровые игры людей в погонах. И часто использует такие мероприятия для заявлений в духе «Красная армия всех сильней», – пишет Александр Класковский. – В воскресенье, посещая Обуз-Лесновский полигон, где развернулись учения «Запад-2021», Лукашенко козырнул перспективой новых вооружений, а также заявил, что не собирается становиться на колени перед Западом. Который, по версии белорусского вождя, не прекращает гибридной агрессии «в отношении Беларуси и России».





Показательно это желание притянуть Россию к своему конфликту с Западом. Хотя на самом деле Евросоюз и США, ранее как раз-таки заигрывавшие с Минском, просто были вынуждены отреагировать на скандал с выборами 2020 года, когда были жестоко подавлены протесты белорусов, посчитавших, что их голоса украдены.





Сегодня на полигоне Лукашенко заявил, что Беларусь планирует закупить российского вооружения более чем на миллиард долларов. Это звучит круто, особенно для уха обывателя-дилетанта.





Но, насколько можно понять, речь идет о закупках на период до 2025 года. Если миллиард размазать на пятилетку, получается 200 млн долларов в год. Не так уж много, если учесть, что один дивизион С-400 стоит на рынке 500-600 млн до





К тому же, как отмечает военный эксперт Александр Алесин, фактически речь идет об уже заключенных и реализуемых контрактах на поставку истребителей Су-30СМ (получено четыре из 12), эскадрильи вертолетов Ми-35М (к слову, эскадрилья — это 12 м �ин, а не «десятки»), ЗРК «Тор-М2». То есть на самом деле — ничего сенсационного.





С Западом же, как заявил Лукашенко на полигоне, Беларусь не будет разговаривать, пока не будут сняты санкции. При этом назвал их бездейственными. Но если они не действуют, зачем так настойчиво требовать отмены?





Отметим, что введенные в июне ограничения на импорт в ЕС белорусских нефтепродуктов и хлористого калия не касаются текущих контрактов, поэтому санкции Брюсселя имеют отложенный эффект. Они ударят по-настоящему, когда эти контракты истекут, то есть в начале следующего года.





И как бы белорусское начальство ни бравировало, санкции его напрягают. И по этой причине, и чтобы иметь маневр в условиях, когда Москва прижимает углублением интеграции через союзные программы, режиму было бы весьма кстати завязать некий диалог с Западом.





Другое дело, что за последний год дров в отношениях с ЕС и США наломано сверх всякой меры. В свою очередь, Запад объявил Лукашенко нелегитимным, оказался в колее усиления санкций, из которой трудно выскочить без потери лица.





Еще одна проблема заключается в том, что белорусскому руководству гораздо труднее решиться на откручивание гаек в стране, чем в периоды прежних циклов ссор и замирений с Западом. В августе прошлого года Лукашенко получил мощнейшую психологическую травму, был шокирован масштабом протестов.





При этом кризис и сегодня не разрешен. Противники режима просто сжали зубы. И наверху боятся, что малейшее послабление спровоцирует новое восстание масс. Беларусь оказалась в заколдованном круге.