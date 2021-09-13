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В Литве расширили полномочия военных на границе

Сейм Литвы утвердил указ президента о расширении полномочий военных на границе с Беларусью в условиях чрезвычайной ситуации.


Парламент утвердил декрет президента, подписанный еще в августе, в пятницу 10 сентября, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Расширение полномочий предполагает, что военные, привлеченные к патрулированию границы, юридически могут давать обязательные для исполнения указания физическим и юридическим лицам, преследовать и задерживать людей, которые игнорируют указания, задерживать подозреваемых в совершении преступления, останавливать и осматривать транспортные средства и людей и багаж, которые в них находятся, при необходимости применять спецсредства.

Такие полномочия военным предоставляются только на участке границы и в местах временного поселения мигрантов, которые незаконно пересекли границу.

Решение о расширении полномочий военных должен принимать Сейм. Между сессиями парламента это может сделать президент, но в таком случае указ должен быть утвержден на ближайшем заседании Сейма.

Как известно, за 2021 год через границу Беларуси в Литву прибыло беспрецедентное количество нелегальных мигрантов - более 4000 человек, преимущественно из Ирака. Литва в связи с этим объявила режим чрезвычайной ситуации и привлекла военных к патрулированию границы.

От наплыва мигрантов страдают также соседние Латвия и Польша. Страны считают это гибридной местью режима Лукашенко за их позицию по поводу репрессий в Беларуси.

Напомним, Польша ввела чрезвычайное положение в приграничных районах и уже построила 50 км забора из колючей проволоки на границе с Беларусью.
АФН
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