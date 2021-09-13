В Британии предупредили об угрозе повторения "11 сентября"
Вывод американских войск из Афганистана провоцирует угрозу повторения терактов, подобных 11 сентября 2001 года, заявил глава британской контрразведки MI5 Кен Маккаллум.
По его мнению, вывод войск "приободрил и воодушевил" экстремистов.
"(Существует) риск того, что они снова поставят нас перед лицом хорошо разработанных сложных заговоров, с которыми мы столкнулись во время терактов 11 сентября и в последующие годы", - отмечает Маккаллум.
Как считает глава британской контрразведки, речь идет не только о подъеме морального духа террористов, но и о большой вероятности перегруппировки боевиков для осуществления масштабных нападений.
Отметим, что два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, упал на западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне.
Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания).
По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2 749 человек, в Вашингтоне - 189 человек, в Пенсильвании - 44 человека.
В результате теракта погибли около трех тысяч человек.
09:16 13/09/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение