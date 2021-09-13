



По его мнению, вывод войск "приободрил и воодушевил" экстремистов.





"(Существует) риск того, что они снова поставят нас перед лицом хорошо разработанных сложных заговоров, с которыми мы столкнулись во время терактов 11 сентября и в последующие годы", - отмечает Маккаллум.





Как считает глава британской контрразведки, речь идет не только о подъеме морального духа террористов, но и о большой вероятности перегруппировки боевиков для осуществления масштабных нападений.





Отметим, что два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, упал на западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне.





Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания).





По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2 749 человек, в Вашингтоне - 189 человек, в Пенсильвании - 44 человека.





В результате теракта погибли около трех тысяч человек.







