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Песков: Минск и Москва заинтересованы в отношениях с ЕС, уходе от санкций

Минск и Москва заинтересованы в отношениях с ЕС, уходе от санкций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.



"Я знаю, я в этом убежден, что лидеры наших стран заинтересованы (и они это не скрывают) в выстраивании добрых отношений со всеми государствами мира. В первую очередь с нашими европейскими соседями. Они заинтересованы в том, чтобы мы реанимировали наше торгово-экономическое, инвестиционное сотрудничество с ЕС, чтобы возобновить диалог, уйти от этих санкций и т.д", - сказал Песков.

При этом он подчеркнул, что "танго можно танцевать только вдвоем". "Поэтому, сохраняя такое желание, мы должны дождаться, когда на это из Брюсселя тоже будет озвучена политическая воля", - добавил Песков.
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