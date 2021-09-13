







"Я знаю, я в этом убежден, что лидеры наших стран заинтересованы (и они это не скрывают) в выстраивании добрых отношений со всеми государствами мира. В первую очередь с нашими европейскими соседями. Они заинтересованы в том, чтобы мы реанимировали наше торгово-экономическое, инвестиционное сотрудничество с ЕС, чтобы возобновить диалог, уйти от этих санкций и т.д", - сказал Песков.





При этом он подчеркнул, что "танго можно танцевать только вдвоем". "Поэтому, сохраняя такое желание, мы должны дождаться, когда на это из Брюсселя тоже будет озвучена политическая воля", - добавил Песков.