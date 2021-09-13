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Беларусь хочет поставить С-400 на границе с Украиной

Беларусь хочет поставить зенитно-ракетные комплексы С-400 на границе с Украиной. Речь о поставках ЗРК велась во время встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина в Кремле 9 сентября.

Беларусь хочет поставить С-400 на границе с Украиной

Вопросам обороны и безопасности, по словам Лукашенко, было уделено много внимания. Он рассказал об этом во время общения с журналистами по итогам наблюдения за активной фазой учений «Запад-2021» под Барановичами.

По его словам, оборона и безопасности была «вплетена» во все обсуждающиеся вопросы.

«Наверное, 3-3,5 часа из 8 часов мы вели диалог именно об обороне и безопасности. Он мне рассказал о более современных комплексах С-500, которые могут работать по баллистическим ракетам. Очень эффективный комплекс. В том числе я ему еще раз напомнил про С-400, рассказал ему, где мы хотим поставить эти комплексы», — приводит его слова пресс-служба.

Лукашенко выразил удовлетворение, что в Беларуси на западном направлении периметр полностью перекрыт комплексами С-300, однако он видит необходимость защиты и на южном фланге.

«Но, как вы знаете, у нас и южное направление добавилось. Мы с беларусскими генералами и россиянами обсуждали эту тему. Нас начинают с юга подогревать. А что еще будет… Мы должны готовиться — 1200 километров граница с Украиной. Поэтому нам придется закрывать и этот периметр. И мы вели как раз речь о том, что С-400 нам будет к месту. И он дал поручение министру обороны, чтобы с нашими проработали эти вопросы для того, чтобы можно было поставить эти комплексы нам», — рассказал он.

Лукашенко поблагодарил российское руководство, военных, ВПК за согласование перечня вооружения, которое будет поставлено в Беларусь о 2025 года.

«Это около десятка самолетов, часть нам уже поступила, это несколько десятков вертолетов Тор-М2. Большие объемы. Говорит это о том, что и мы, и Российская Федерация очень серьезно воспринимаем это западное направление, где мы находимся непосредственно в соприкосновении с натовскими войсками», — отметил Лукашенко.

Он считает, что расслабляться нельзя и подготовиться к защите следует заранее.

«Вы видите, как они себя ведут. Поэтому нельзя расслабляться, учитывая опыт 1941 года, когда мы все утихомиривали, всех успокаивали — не отвечайте на провокации и прочее, — а потом получили оглушительный удар и практически Беларусь потеряли за пару-тройку месяцев. История многому учит. Мы хотим быть заранее готовы, и суть этого — современные учения. Мы не нацеливаем свои ракеты на сопредельные государства, наши самолеты не определяют цели для нанесения удара на их территории и прочее. Мы готовимся защищать свою землю. Беларусско-российскому союзу лишние территории не нужны. Дай бог нам справиться со своими», — сказал он.

По словам Лукашенко, вместе с Путиным они также обсуждали строительство объектов, в том числе космодром Восточный.

Тема поставки ЗРК С-400 обсуждается последний год. 1 сентября Александр Лукашенко заявил, что в страну будут поставлены десятки самолетов, вертолетов, средства ПВО и, возможно, С-400. До этого он говорил, что на закупку данных комплексов могут направить остатки средств кредита на БелАЭС.
Reform.by
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