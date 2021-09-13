







"В Минске по фактам массовых мероприятий с июля 2020 года возбуждено более 1,6 тыс. уголовных дел, над которыми работали наши сотрудники. Из этого количества дела по обвинению более 400 человек направлены в суды, другие сейчас под следствием", - заявил Паско в эфире телеканала СТВ





Начальник УСК по Минску анонсировал, что в ближайшее время следователи дадут оценку всей организации массовых беспорядков.





Кроме того, под следствием находится большая группа анархистов. "У нас есть довольно-таки большая группа анархистов, которая находится под следствием, под стражей. Мы планируем в ближайшее время, это месяц – полтора, что окончим расследование по этому уголовному делу и оно будет направлено в суд", - сказал он.





Представитель СК добавил, что эта группа действовала не только в поствыборный период. "Их организация происходила задолго до предвыборной кампании, они свою деятельность оттачивали в Брестской области на аккумуляторном заводе (во время протестов против его строительства - Прим.)", - отметил Паско.





По его словам, эта группа анархистов взаимодействовала с интернет-блогерами. "У них было еще взаимодействие с анархическими движениями России и Украины. Поэтому по этому уголовному делу у нас под стражей содержатся и неграждане Республики Беларусь, которые тоже примыкают к этому движению", - ��обавил Паско.







