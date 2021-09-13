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Зеленский встретится с Путиным только в случае обсуждения вопроса Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с главой РФ Владимиром Путиным, чтобы поднять вопрос оккупированных территорий. Российская сторона, со своей стороны, не готова это обсуждать.



Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова представителя президента Сергея Никифорова в программе "Взгляд с Банковой".

"Вы же слышали позицию российского президента — что они готовы встречаться, но вопрос Крыма на повестку этой встречи выносить не готовы. А зачем тогда встречаться? Встречаться, чтобы обсудить что? Какая тема сейчас в отношениях России и Украины важнее оккупации Россией отдельных территорий Украины? Поэтому, действительно, есть воля президента Украины встретиться лично с президентом России — в любое время, в любом месте в рамках нейтральной территории", - заявил Никифоров.

По словам представителя президента, вопрос встречи лидеров РФ и Украины ведутся, однако все будет зависеть от решения России.

"Надо, чтобы на этой встрече стоял вопрос об оккупации Россией части территории Украины. Поэтому разговор и контакты насчет этой встречи на каком-то уровне действительно поддерживаются, но надо обязательно добиться того, чтобы этот самый главный вопрос был вынесен на повестку дня, чего РФ, конечно, не хочет. В этом смысле эта встреча зависит, по большому счету, от России — согласна ли она говорить о том, что натворила, и как Путин собирается это все исправлять", - добавил Никифоров.

Напомним, что Российская Федерация не планир ет поднимать вопрос оккупации территорий Украины во время возможной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского.
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