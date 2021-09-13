"Теоретически возможна": Песков о политической интеграции России и Беларуси
Политическая интеграция России и Беларус теоретически возможна. Страны поднимут соответствующий вопрос, если это будет отвечать их интересам.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Также он добавил, что реализация 28 программ, которые были согласованы во время встречи президента Российской Федерации Владимира Путина и Лукашенко нуждаются в "титанической работе" и принятии ряда подзаконных актов.
Напомним, что Путин и Лукашенко согласовали 28 программ. Их планируют утвердить до конца года.
07:57 13/09/2021
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