+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Интеграция Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

"Теоретически возможна": Песков о политической интеграции России и Беларуси

Политическая интеграция России и Беларус теоретически возможна. Страны поднимут соответствующий вопрос, если это будет отвечать их интересам.


Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Также он добавил, что реализация 28 программ, которые были согласованы во время встречи президента Российской Федерации Владимира Путина и Лукашенко нуждаются в "титанической работе" и принятии ряда подзаконных актов.

Напомним, что Путин и Лукашенко согласовали 28 программ. Их планируют утвердить до конца года.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]