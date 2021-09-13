



Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.





Также он добавил, что реализация 28 программ, которые были согласованы во время встречи президента Российской Федерации Владимира Путина и Лукашенко нуждаются в "титанической работе" и принятии ряда подзаконных актов.





Напомним, что Путин и Лукашенко согласовали 28 программ. Их планируют утвердить до конца года.