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Дело против Белсата или против БелаПАН: информация противоречивая

В ряде СМИ появилась информаци, что СК возбудил дело об уклонении от уплаты налогов представителями телеканала "Белсат". Однако пропагандист Азаренок опроверг эту информацию.

Следственный комитет (СК) Беларуси возбудил уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов должностными лицами польского телеканала "Белсат". Об этом сообщил в воскресенье начальник управления СК по Минску Сергей Паско в эфире белорусского телеканала СТВ.

"Мы буквально накануне возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов должностными лицами "Белсата". Это чисто экономическая статья, ничего с политикой здесь не связано", - отметил он.

Однако Азаренок в своем Телеграм-канале позже уточнил, что представитель СК оговорился и речь идет об агентстве БелаПАН.

Впрочем, Паско также проинформировал, что в работе следователей находятся материалы о деструктивной деятельности "Белсата". И, возможно, оговорка не случайно. Белсату - готовиться. 


В конце июля суд в Беларуси признал экстремистскими все информационные ресурсы "Белсата". Этот телеканал никогда не был аккредитован МИД Беларуси в качестве средства массовой информации. Его сотрудники неоднократно привлекались к административной ответственности за работу без аккредитации. После выборов двое представителей телеканала - Екатерина Бахвалова (Андреева) и Дарья Чульцова - были приговорены к двум годам лишения свободы за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, ТАСС.
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