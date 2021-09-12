Следственный комитет (СК) Беларуси возбудил уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов должностными лицами польского телеканала "Белсат". Об этом сообщил в воскресенье начальник управления СК по Минску Сергей Паско в эфире белорусского телеканала СТВ





"Мы буквально накануне возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов должностными лицами "Белсата". Это чисто экономическая статья, ничего с политикой здесь не связано", - отметил он.





Однако Азаренок в своем Телеграм-канале позже уточнил, что представитель СК оговорился и речь идет об агентстве БелаПАН.





Впрочем, Паско также проинформировал, что в работе следователей находятся материалы о деструктивной деятельности "Белсата". И, возможно, оговорка не случайно. Белсату - готовиться.







