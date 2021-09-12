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Эйсмонт раскрыла содержимое чемоданчика Лукашенко

Пресс-секретарь Эйсмонт: в чемоданчике Лукашенко находится стандартный набор документов

Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт раскрыла, что белорусский лидер Александр Лукашенко носит в своем чемоданчике. О содержимом кейса она рассказала в эфире телеканала «Россия 1», пишет lenta.ru

«Вы знаете, я, наверное, вас немного разочарую. В чемоданчике стандартный набор документов: ручка, иные канцелярские принадлежности, которые нужны для работы. Там редко есть что-то такое, чем можно вас удивить», — уточнила Эйсмонт.

По ее словам, также в этом кейсе Лукашенко привозит Путину особые документы. При этом она отметила, что и без чемоданчика лидеры двух стран часто обмениваются документами секретного и совершенного секретного характера, пересылаемыми посредством нарочных.


фото носит иллюстративный характер
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